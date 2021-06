O que a Anitta vai fazer no Conselho do Nubank

O banco digital Nubank acaba de anunciar que a cantora Anitta se tornou membro do Conselho de Administração da empresa e, de acordo com informações de mercado, terá uma remuneração diferida em ações.

Anitta vai participar de reuniões trimestrais com os outros seis conselheiros e a diretoria do Nubank para discutir decisões estratégicas do futuro do banco digital. A cantora terá um papel importante em ajudar a empresa a aprimorar ainda mais seus serviços e produtos.

Segundo a marca, Anitta se motivou pelo impacto dos produtos na vida das pessoas. A cantora, que cresceu em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro, conhece as dificuldades de quem procura serviços bancários.

"É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor", diz Anitta.

Para o banco digital, aliar-se à ela é estar com uma empreendedora extremamente bem sucedida que usou sua visão estratégica para expandir a carreira não só na América Latina e nos Estados Unidos, mas globalmente.

"Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o Conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência", diz David Vélez, CEO e fundador da empresa. Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank completa: " É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes".

Nubank

Ao completar oito anos de história, o Nubank se consolidou como maior banco digital independente do mundo, com mais de 40 milhões de clientes, levantou investimentos que elevaram a Série G para US$ 1,15 bilhão e expandiu sua oferta de produtos do cartão de crédito para um portfólio completo a seus clientes -- que inclui produtos de investimento, seguro, empréstimo pessoal e soluções de pagamento instantâneo. Anitta chega para ajudar a direcionar a empresa na jornada de fortalecer ainda mais sua identidade e conexão com os clientes.

Mulheres no conselho

Anitta será a terceira mulher do Conselho de Administração do Nubank. Ela se junta a Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano.

O Conselho do banco digital é formado também pelo brasileiro Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil, e ex-Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, antigo órgão do sistema brasileiro antitruste; pelo colombiano Luis Alberto Moreno, ex-presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); por Doug Leone, Global Managing Partner e investidor da Sequoia Capital, membro do Conselho do Nubank desde 2016; e do próprio David Vélez, Chairman, CEO e fundador do Nubank.

Anitta vai debater o futuro da empresa, em reuniões trimestrais, com esses conselheiros e com o time de talentos globais da diretoria, que conta com Renee Mauldin, diretora de Pessoas, ex-Google, Twitter e Uber; Yousseff Lahrech, diretor de Operações, engenheiro do MIT, ex-Capital One; Jag Duggal, diretor de Produto, ex-Google e ex-Facebook; Arturo Nuñez, diretor de Marketing, ex-Apple e ex-Nike; Matt Swann, diretor de Engenharia, ex-Amazon e Booking; além de Cristina Junqueira, cofundadora do banco digital.

