Ciência

Baleia de 13 metros de espécie com característica única no mundo encalha no litoral de SC

Após a coleta de amostras biológicas, a carcaça passará por remoção para destinação adequada

Baleia-de-Bryde: animal encontrado morto no Litoral Sul de Santa Catarina (Redes Sociais/Reprodução)

Baleia-de-Bryde: animal encontrado morto no Litoral Sul de Santa Catarina (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19h52.

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Uma baleia-de-Bryde foi encontrada morta, nesta quarta-feira, 20, na Praia de Arroio Corrente, em Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina. O animal, um macho adulto com 13 metros de comprimento, estava encalhado na faixa de areia e terá as causas da morte investigadas.

O atendimento da ocorrência e o isolamento da área foram realizados pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas. Após a coleta de amostras biológicas, a carcaça passará por remoção para destinação adequada.

"As primeiras avaliações serão realizadas para confirmação da espécie e obtenção de dados biométricos. Também serão coletadas amostras de gordura, tecido e pele para análises laboratoriais pelo Laboratório de Zoologia da Universidade do Estado de Santa Catarina [Udesc]", informou o projeto.

A baleia-de-Bryde, identificada cientificamente como Balaenoptera edeni, possui uma característica distinta entre os grandes cetáceos. A espécie vive apenas em regiões tropicais e temperadas e, ao contrário de outras baleias, não realiza migrações para áreas polares.

Os exemplares adultos podem atingir até 15 metros de comprimento. Os animais costumam ser vistos sozinhos ou em pares, embora possam formar grupos de até 20 indivíduos em áreas de alimentação.

A espécie consegue atingir velocidades de até 25 km/h e realizar mergulhos de aproximadamente 300 metros de profundidade.

Segundo o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas, equipes fizeram a retirada de amostras de gordura, pele e tecido do animal para exames laboratoriais. O material será analisado pelo Laboratório de Zoologia da Udesc, responsável pela investigação das condições biológicas da baleia.

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