Lore Improta e Léo Santana investem R$ 10 milhões em marca de nutrição e bem-estar

No contexto crescente de personalidades investindo em marcas, Lore Improta e Léo Santana anunciaram nesta quinta-feira, 7, um novo aporte de cerca de R$ 10 milhões na Topway, indústria brasileira de alimentação saudável. O casal, reconhecido no cenário do entretenimento, dá um novo passo no mundo dos negócios, ampliando a atuação para além do setor musical e de influenciadores.

Presente no mercado há quatro anos, a Topway, com Luccas Lucco, Gustavo Rosa e Ricardo Rocha como sócios, adota uma abordagem holística de saúde, integrando corpo, mente e alma. A empresa oferece mais de 100 produtos sem açúcares, enriquecidos com vitaminas, e focados no bem-estar físico e mental, que prometem melhorar, por exemplo, a ansiedade, o sono e a imunidade. Além disso, promove imersões terapêuticas e uma plataforma de autocuidado para mais de 7 mil clientes.

O investimento de R$ 10 milhões - o primeiro de Lore e Léo como pessoa jurídica fora do setor musical e do universo de influenciadores - faz parte de uma estratégia maior para a expansão da empresa no Brasil, que projeta um faturamento de R$ 100 milhões nos próximos anos.

Como membros do board, o casal se envolverá diretamente na tomada de decisões estratégicas, com foco na comunicação e promoção dos produtos. A empresa pretende lançar novas categorias em 2025 e fortalecer sua presença no mercado de alimentos e bebidas, setor que movimenta mais de R$ 1,2 trilhões no país, segundo a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação.

Em entrevista por e-mail, Lore, que é publicitária de formação, conta que pretende usar suas redes sociais e influência no entretenimento para promover a mensagem da Topway, mas sem recorrer a uma comunicação excessivamente estratégica de marketing. A expectativa é de que o engajamento natural com os produtos contribua para o crescimento da marca. Acompanhe.

O que motivou você e Léo a investirem na Topway e se tornarem sócios, especialmente em um mercado de alimentação saudável que está em plena expansão?

A motivação para investir na Topway surgiu porque, além de termos esse estilo de vida voltado para treino, saúde, academia e dança, a empresa se conecta com algo muito importante para nós: a saúde mental. Sempre falamos sobre estar conectados com nossa mente e buscar nossa paz interior. Então, realmente foi o combo perfeito. Já estávamos querendo investir em algo com propósito, e a Topway nos ofereceu isso.

Quais são os principais diferenciais da Topway que vocês acreditam que podem alavancar ainda mais o crescimento da marca?

O diferencial da Topway está em não falar apenas sobre o corpo, mas também sobre a mente, conectando as duas. O que a Topway propõe é tratar a saúde de forma holística, com produtos que, além de deliciosos, incorporam vitaminas e ingredientes essenciais para o bem-estar físico e mental. Não é só sobre falar, mas realmente tratar isso dentro dos produtos.

Como vocês pretendem utilizar sua influência no entretenimento e nas redes sociais para promover a mensagem de saúde e bem-estar da Topway de maneira estratégica?

Vamos promover a mensagem de saúde e bem-estar de forma orgânica, com o nosso dia a dia, mostrando a importância de cuidar tanto do corpo quanto da mente. Usamos os produtos no nosso cotidiano, acreditamos neles e isso torna tudo mais natural. Não se trata de algo forçado, mas de uma prática real e genuína. Ao mesmo tempo, falamos sobre o equilíbrio entre corpo e mente e a busca por paz interior.

Vocês mencionaram que este é o primeiro investimento fora do setor musical e de influenciadores. Qual foi o maior desafio em dar esse passo no mundo dos negócios?

O maior desafio foi entender a parte contratual e como funcionam os investimentos fora da nossa área de atuação. Buscar informações, consultar profissionais do setor e nos proteger juridicamente e financeiramente. O grande desafio é compreender esse novo ambiente e como tomar as melhores decisões.

Com o foco da Topway na saúde holística, como vocês planejam comunicar esse conceito ao público de forma que se diferencie de outras marcas de nutrição?

Pretendemos comunicar de maneira natural, mostrando no nosso dia a dia como é importante cuidar do corpo e da mente. Como usamos os produtos, a comunicação acaba sendo orgânica e não apenas uma estratégia de marca. Queremos compartilhar uma experiência autêntica, mostrando que saúde é mais do que físico; é sobre equilíbrio e paz interior. Além dos produtos, promovemos imersões terapêuticas e oferecemos suporte no WhatsApp para quem busca melhorar o bem-estar mental.

A Topway já cresceu 1.200% desde o lançamento. Quais estratégias de marketing e negócios vocês acreditam serem essenciais para manter essa trajetória de crescimento?

Como publicitária, estou muito envolvida nas estratégias de marketing. O objetivo é mostrar, de forma verdadeira, como os produtos fazem parte do nosso cotidiano e os benefícios reais que trazem. A transparência é fundamental. Além disso, estamos planejando uma expansão significativa, com o lançamento de novas categorias de produtos e parcerias com influenciadores digitais que compartilham dos nossos valores, ampliando nossa comunicação e alcançando mais pessoas.

Como vocês e os outros sócios, como Luccas Lucco, dividirão as responsabilidades na tomada de decisões estratégicas para a empresa?

A divisão das responsabilidades é colaborativa. Cada sócio contribui com sua experiência: eu focando em marketing e conteúdos, Gustavo como CEO, e Luccas Lucco e outros parceiros trabalhando com presença digital e marketing. Temos uma estrutura profissional, com diretores especializados em áreas específicas, o que permite que a empresa cresça de forma coordenada e eficiente.

O investimento de R$10 milhões é expressivo. Como vocês planejam garantir um retorno sobre esse investimento e quais métricas consideram mais importantes para medir o sucesso?

O investimento de R$10 milhões reflete nossa confiança no potencial da Topway. Vamos nos envolver profundamente, promovendo os produtos de forma autêntica e engajando o público de maneira genuína. As redes sociais e o boca a boca serão essenciais. Parte do investimento será direcionada à ampliação do estoque e à compra de insumos, o que permitirá o crescimento da empresa em escala. Acompanhamos o sucesso com base no crescimento constante e nas projeções futuras, com o objetivo de tornar a Topway uma marca de saúde reconhecida nacionalmente e, quem sabe, mundialmente.

Com a previsão de faturamento de R$100 milhões nos próximos anos, quais são as próximas inovações de produto ou serviços que a Topway pretende lançar para atingir essa meta?

Estamos desenvolvendo mais de três novas categorias de produtos, com o lançamento de mais de 25 itens inovadores em 2025. Essas inovações, aliadas ao nosso compromisso com a qualidade, sustentam nossas projeções ambiciosas. Estamos em fase de estruturação para garantir que cada novidade esteja alinhada com nosso propósito e ressoe com nosso público da melhor forma possível.