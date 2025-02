Carmed Açaí: a nova collab entre Cimed e Oakberry, com participação dos consumidores

A farmacêutica Cimed, que alcançou faturamento de 3,6 bilhões de reais em 2024, segundo a EXAME, firmou uma nova parceria para ampliar a linha de hidratantes labiais Carmed. Em colaboração com a Oakberry, a marca lançou uma versão com sabor açaí, resultado de sugestões da comunidade “Carmed Lovers” durante a campanha “Crie Seu Carmed”.

A ação, realizada no ano passado, incentivou os consumidores a cadastrarem a nota fiscal de compra no site da marca para concorrer a prêmios, incluindo a oportunidade de visitar a Cimed e participar no desenvolvimento de um novo aroma para o hidratante.

A vencedora colaborou no processo criativo no escritório da empresa, ajudando a definir o aroma açaí, fruta com forte apelo no Brasil e que tem se destacado na indústria cosmética.

O produto será lançado nas farmácias de todo o Brasil em fevereiro de 2025. Focado no público consumidor de açaí, combina o aroma da fruta com coloração roxa. O preço sugerido é R$ 24,90.

Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, destaca que a escolha do aroma reflete a prioridade da marca em ouvir os consumidores. “As besties pediram e nós ouvimos. A escolha do aroma foi estratégica, pois o açaí liderava como o mais pedido pelos fãs da marca. Essa decisão reflete a essência de Carmed, que sempre prioriza ouvir e valorizar as opiniões de seus consumidores, transformando demandas em realidade e entregando produtos que conectam ainda mais com seu público", diz a executiva.

"Estamos muito felizes em unir forças com a Oakberry, uma marca que compartilha nossos valores de autenticidade e qualidade. A parceria promove não apenas hidratação, mas uma experiência sensorial para nossas consumidoras”, complementa.

A Cimed tem um histórico de parcerias bem-sucedidas com marcas como Fini, Barbie e Bauducco, que ajudaram a consolidar o posicionamento de Carmed como um item colecionável. Em alguns marketplaces, o hidratante labial chega a ser comercializado por até R$ 400.

Sabrina Zajakoff, gerente de marketing da Oakberry, destaca a importância da parceria para expandir a presença do açaí em novos produtos. “É uma oportunidade de levar o açaí ainda mais para o dia a dia das pessoas, agora em uma nova categoria. Estamos entusiasmados em unir forças com a Cimed”, afirma Zajakoff.

O lançamento ocorre em um momento de crescimento expressivo para a linha Carmed, que registrou R$ 404,5 milhões em sell-in (venda B2B) em 2024, com aumento de 18,6% em relação ao ano anterior.