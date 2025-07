Igor Puga assume marketing e growth do PicPay após saída da Zamp

O executivo Igor Puga está de casa nova. Após quase um ano à frente da vice-presidência de marketing da Zamp — operadora das marcas Burger King, Popeye’s, Starbucks e Subway no Brasil —, ele agora assume o comando das áreas de marketing e growth do PicPay. A movimentação, adiantada com exclusividade pela EXAME, marca mais um capítulo em uma carreira que transita por diferentes áreas da indústria de comunicação e consumo.

Com mais de 20 anos de experiência, Puga terá como desafio impulsionar o crescimento do banco digital e reforçar a conexão da marca com sua base de 60 milhões de clientes cadastrados, dos quais 39 milhões são ativos. Ele se reportará diretamente ao CEO do PicPay, Eduardo Chedid.

Jornalista por formação e pós-graduado em estatística aplicada, Puga ficou conhecido no mercado publicitário pela atuação em agências como Publicis, JWT, África e DM9, além de ter sido sócio da ID\TBWA, agência digital do grupo TBWA no Brasil. Também passou por plataformas como iG e Terra, antes de migrar para o lado anunciante, em 2016, quando assumiu a liderança do marketing do Santander Brasil.

Durante os oito anos em que esteve no banco, o executivo consolidou a marca por meio de campanhas de impacto e venceu prêmios como o Caboré e o Effie Latin America, sendo eleito o profissional de marketing mais eficaz da região por três anos consecutivos.

“Voltar ao mercado financeiro é, para mim, como retornar à minha zona de domínio. Foram quase duas décadas atendendo e atuando diretamente no setor, e é onde construí meu maior repertório profissional”, afirma Puga. “Fazer isso agora no PicPay, uma empresa brasileira gigante e pioneira no seu setor, torna esse desafio ainda mais especial”, complementa.

Após deixar o Santander, em 2023, Puga teve uma breve passagem como vice-presidente executivo do Enjoei. Ficou na função por quatro meses, até ser convidado pelo então CEO da Zamp, Paulo Camargo, para assumir a vice-presidência de marketing da companhia.

Na época, sua missão era consolidar a dona do Burger King como uma “house of brands”, estratégia voltada à gestão integrada de marcas com perfis distintos. A proposta refletia o novo momento da companhia, que havia adquirido a operação da Starbucks no Brasil e avaliava a entrada de outras redes, como o Subway.

Menos de um ano depois, com a mudança na presidência da Zamp — Pedro Zemel assumiu o comando em junho de 2025 —, Puga deixou a companhia em meio a uma reestruturação interna. A área de marketing passou a ser liderada interinamente pelo diretor financeiro Gabriel Magalhães.

"A chegada de Puga, que traz um amplo repertório no mercado financeiro, será fundamental no nosso momento atual de crescimento e posicionamento no mercado”, diz Eduardo Chedid, CEO do PicPay. "O PicPay já é uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros no setor e faz parte do dia a dia de milhões de pessoas em todo o país”, complementa.

Agora, Puga retoma o contato com um setor que conhece de perto e no qual construiu boa parte da sua trajetória. “Sou movido pela curiosidade. Nunca segui uma carreira linear. Para mim, o valor está em ampliar repertório e atravessar fronteiras dentro da indústria”, declarou a EXAME anteriormente.