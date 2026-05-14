Ação do Nubank cai forte no after hours após divulgação de balanço

A ação do Nubank caía forte no after hours após o balanço divulgado pelo banco no início da noite desta quinta-feira. O papel da empresa tinha desvalorização 6,3%, às 19h, no índice Nasdaq.

No pregão de hoje, a ação teve ligeira valorização de 0,86%. Em 2026, o papel registra desvalorização de 22,76%.

O banco encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido de US$ 871 milhões, crescimento anual de 41% em base FX neutro — métrica que elimina o efeito da variação cambial entre o real e o dólar e reflete o desempenho operacional puro do negócio.

O lucro líquido ajustado, que inclui despesas não-caixa e remuneração em ações pagas a executivos e funcionários, ficou em US$ 937 milhões no trimestre, alta anual de 54% .

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) encerrou o trimestre em 29%, dois pontos percentuais acima dos 27% registrados no 1T25.

Em relação ao quarto trimestre, quando o indicador estava em 33%, houve uma queda atribuída à sazonalidade do começo do ano, quando provisões sobem por conta do comportamento histórico de inadimplência de curto prazo nesse período do ano.

Receita acima de US$ 5 bi

A receita total consolidada atingiu US$ 5,32 bilhões no primeiro trimestre, crescimento anual de 42%. É a primeira vez na história da companhia que a linha ultrapassa a marca de US$ 5 bilhões em um único trimestre.

A receita de crédito foi a maior contribuição individual, somando US$ 3,17 bilhões, alta de 60% na comparação anual.

Base de clientes supera 135 milhões globalmente

O Nubank encerrou março de 2026 com 135,2 milhões de clientes, crescimento anual de 14%. Foram adicionados aproximadamente 4 milhões de novos clientes apenas no primeiro trimestre. A taxa de atividade mensal — proporção de clientes que geraram alguma receita nos últimos 30 dias — ficou em 83,4%, praticamente estável na comparação anual.

No Brasil, o banco ultrapassou a marca de 115 milhões de clientes. A operação brasileira se aproxima de 100 milhões de clientes ativos mensais. No México, o Nubank cruzou os 15 milhões de clientes e se tornou a terceira maior instituição financeira do país. Na Colômbia, a operação se aproxima de 5 milhões de clientes.