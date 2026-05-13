'Só tem Coca, pode ser?': Burger King anuncia Coca-Cola como novo refrigerante da rede

Coca-Cola: a mudança será implementada de forma faseada, começando pela oferta de latas (Burger King/Divulgação)
Repórter
Publicado em 13 de maio de 2026 às 15h44.
O “só tem Pepsi, pode ser?” deve começar a desaparecer das lojas do Burger King no Brasil. A rede de fast food anunciou nesta quarta-feira, 13, que a Coca-Cola passará a integrar oficialmente o portfólio de bebidas da marca em todos os restaurantes do país.
A mudança será feita de forma gradual. Primeiro, os refrigerantes chegarão em versão lata. Depois, o Burger King implementará o novo portfólio também no sistema de Free Refill, tradicional da rede.
Segundo a empresa, a expectativa é que 100% das máquinas estejam operando com bebidas da Coca-Cola nos próximos meses.
A estreia da parceria veio acompanhada de uma campanha criada pela AlmapBBDO. No filme, um cliente faz um pedido no restaurante: “Whopper, Batata Frita e Coca-Cola”. Após um breve silêncio, o atendente responde: “Pode ser”.
A proposta da campanha é justamente brincar com a surpresa do público diante da mudança, já que o Burger King era associado à Pepsi no Brasil.
A campanha também terá desdobramentos nas redes sociais, com ações da Jotacom, além de peças de mídia externa desenvolvidas pela Streetwise.
“O consumidor brasileiro já fez essa escolha e, agora, o Burger King acompanha esse movimento”, afirmou Pedro Barbosa, CMO do Burger King, em nota.
Segundo o estudo Brand Footprint Brasil 2025, da Kantar, a Coca-Cola lidera o ranking das marcas mais escolhidas pelos consumidores brasileiros.
Julio Lopez, VP de Marketing da Coca-Cola Brasil, disse que a parceria une “duas marcas icônicas” presentes no cotidiano dos consumidores.
Além da Coca-Cola Original e Sem Açúcar, o Burger King também passará a vender Sprite e Fanta nos restaurantes. Em algumas regiões, poderá haver variações no portfólio.
Para acompanhar a transição, o Burger King lançou um site com atualização em tempo real mostrando quais unidades já oferecem os produtos da Coca-Cola. Veja aqui.