'Só tem Coca, pode ser?': Burger King anuncia Coca-Cola como novo refrigerante da rede

O “só tem Pepsi, pode ser?” deve começar a desaparecer das lojas do Burger King no Brasil. A rede de fast food anunciou nesta quarta-feira, 13, que a Coca-Cola passará a integrar oficialmente o portfólio de bebidas da marca em todos os restaurantes do país.

A mudança será feita de forma gradual. Primeiro, os refrigerantes chegarão em versão lata. Depois, o Burger King implementará o novo portfólio também no sistema de Free Refill, tradicional da rede.

Segundo a empresa, a expectativa é que 100% das máquinas estejam operando com bebidas da Coca-Cola nos próximos meses.

Campanha brinca com pedido clássico

A estreia da parceria veio acompanhada de uma campanha criada pela AlmapBBDO. No filme, um cliente faz um pedido no restaurante: “Whopper, Batata Frita e Coca-Cola”. Após um breve silêncio, o atendente responde: “Pode ser”.

A proposta da campanha é justamente brincar com a surpresa do público diante da mudança, já que o Burger King era associado à Pepsi no Brasil.

A campanha também terá desdobramentos nas redes sociais, com ações da Jotacom, além de peças de mídia externa desenvolvidas pela Streetwise.

Mais opções no cardápio

“O consumidor brasileiro já fez essa escolha e, agora, o Burger King acompanha esse movimento”, afirmou Pedro Barbosa, CMO do Burger King, em nota.

Segundo o estudo Brand Footprint Brasil 2025, da Kantar, a Coca-Cola lidera o ranking das marcas mais escolhidas pelos consumidores brasileiros.

Julio Lopez, VP de Marketing da Coca-Cola Brasil, disse que a parceria une “duas marcas icônicas” presentes no cotidiano dos consumidores.

Além da Coca-Cola Original e Sem Açúcar, o Burger King também passará a vender Sprite e Fanta nos restaurantes. Em algumas regiões, poderá haver variações no portfólio.

Site mostra lojas que já têm Coca-Cola

Para acompanhar a transição, o Burger King lançou um site com atualização em tempo real mostrando quais unidades já oferecem os produtos da Coca-Cola. Veja aqui.