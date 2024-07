Igor Puga é o novo CMO da Zamp, dona do Burger King e Popeyes

Igor Puga foi anunciado como o novo chefe de marketing (CMO) da Zamp, proprietária das marcas Burger King e Popeye’s. No início da semana, o executivo deixou o cargo de vice-presidente executivo do Enjoei, onde atuou por quatro meses.

A contratação acontece após a recente da aquisição da Starbucks no Brasil e a negociação da compra do Subway. Em junho, a companhia também elegeu Paulo Sergio de Camargo como novo diretor-presidente (CEO).

Segundo comunicado da Zamp, um dos um dos principais objetivos de Puga será consolidar a companhia como uma house of brands, ampliando a visibilidade das marcas operadas, assim como outras que poderão entrar em seu portfólio.

Com uma passagem de oito anos no Santander, empresa na qual fez sua estreia como anunciante, Puga fechou o círculo de experiência pelas três pontas da indústria de comunicação.

Jornalista e pós-graduado em estatística aplicada, ele tem no currículo passagens pelas agências Publicis, JWT, Africa e a última a DM9, onde foi vice-presidente de integração e inovação até 2016. Foi sócio do grupo TBWA no Brasil fundando a agência digital ID\TBWA, onde atuou durante oito anos. No mercado de plataformas digitais, o executivo trabalhou no iG e no Terra.

Além disso, Puga é ex-vice-presidente do CENP, vencedor do Prêmio Caboré e foi considerado o profissional de marketing mais eficaz do Brasil por três anos consecutivos no ranking do Effie Awards Latin America.