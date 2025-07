Volt fecha com CBV e mira faturamento de R$ 160 milhões em 2025

A Volt Sport, fornecedora brasileira de material esportivo, firmou acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e passa a vestir as seleções de quadra e praia, tanto nas categorias de base quanto no profissional. O contrato inclui uniformes de jogo, treino e viagem, além de produtos licenciados para o público.

Fundada em 2021, a empresa, que tem fábrica própria em Joinville, interior de Santa Catarina, projeta arrecadar R$ 160 milhões em 2025. Desde sua criação, produziu mais de 1,5 milhão de peças e tem capacidade anual de 2 milhões de itens. Atualmente, emprega 400 pessoas diretamente e cerca de 600 de forma indireta. No varejo, opera 50 lojas físicas espalhadas por diferentes regiões do país.

A Volt também tem ampliado sua atuação no futebol, com parcerias com clubes das séries A, B, C e D, como Fortaleza, Vitória, Avaí, Botafogo-SP, América-MG, Remo, Figueirense, Santa Cruz, Criciúma, Joinville e Vila Nova.

O acordo com o Fortaleza é um dos principais. Em um ano e meio, foram vendidas mais de 150 mil camisas, com faturamento bruto de R$ 40 milhões. O clube aumentou em 30% a receita com produtos oficiais após a chegada da marca.

O contrato com a CBV marca a primeira aliança da empresa com uma confederação esportiva nacional. Confira a seguir a entrevista com Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Qual o impacto da parceria com a CBV para a estratégia da empresa?

Essa parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol é um marco importante. Ela reforça a credibilidade da Volt como fornecedora nacional e fortalece nosso posicionamento não só no futebol, mas também em outras modalidades de grande expressão. Estar ao lado da CBV nos projeta para um novo patamar de visibilidade, especialmente no ciclo olímpico. É o nosso esporte mais vencedor nas olimpíadas.

Como a Volt se diferencia no mercado em relação às grandes marcas internacionais?

Um dos nossos grandes diferenciais é ter uma fábrica 100% própria no Brasil. Isso nos dá agilidade, controle de qualidade e uma capacidade de personalização que poucas marcas conseguem oferecer. Conseguimos atender os clubes com mais proximidade, ouvindo e entendendo suas reais necessidades, sem depender de processos globais engessados.

Qual o papel do varejo na estratégia da empresa?

O varejo é fundamental para a consolidação da marca com o público final. Estamos ampliando nossas lojas físicas, fortalecendo o e-commerce e também apostando em parcerias com os clubes para potencializar a venda de produtos oficiais. Queremos estar cada vez mais presentes no dia a dia do torcedor.

Quais são as metas da Volt para os próximos anos?

Nosso objetivo é ultrapassar os R$ 160 milhões em faturamento até o fim de 2025. Além disso, queremos expandir nossa presença no futebol nacional, firmar novas parcerias com seleções e confederações esportivas, e investir em tecnologia e inovação para continuar oferecendo produtos de alta performance com DNA brasileiro. Quem sabe, até internacionalizar a marca no futebol sul-americano.