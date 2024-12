Fernanda Torres e Montenegro respondem à IA em campanha de Natal do Itaú

Nos últimos meses só se fala de uma coisa: "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. Se a produção vai levar a estatueta do Oscar para casa, ainda é impossível prever.

Mas o impacto que o filme vem causando levou as atrizes até virarem campanha publicitária. Nesta quinta-feira, 19, o Itaú Unibanco irá lançar um comercial de fim de ano protagonizado por ambas as Fernandas, a mãe e a filha.

Rebeca Andrade, medalha de ouro olímpico na ginástica, também fará parte do comercial, que será divulgado para todo o Brasil durante o intervalo do Jornal Nacional.

O comercial pretende abordar a relação entre sentimentos humanos e inteligência artificial, nos quais fica evidente que, mesmo com o avanço da tecnologia, as respostas ainda são nativas da humanidade.

São as Fernandas e a Rebeca, dessa vez, que respondem às perguntas como "Por que as pessoas gritam quando vencem um desafio?", "Como é sentir saudades?" e "Como é falar tudo, mas não dizer nada?".

A campanha foi assinada pela Africa Creative e encerra as comemorações de 100 anos do Itaú.

Novas embaixadoras do Itaú

Para além de apresentar a propaganda, o novo comercial divulga também Fernanda Torres e Rebeca Andrade como embaixadoras oficiais do banco em 2025.

Torres segue como a maior referência atual do cinema no exterior e concorre, pela interpretação que deu à Eunice Paiva, ao prêmio de Melhor Atriz do Globo de Ouro e do Satellite Awards. Se vencer, será a primeira artista brasileira da história a conquistar o feito — e pode "vingar" a mãe, que perdeu a estatueta para Cate Blanchett ("Elizabeth"), em 1999. "Ainda Estou Aqui" concorre na categoria de Melhor Filme Internacional tanto no Globo de Ouro quanto no Critics Choice Awards e Golden Satellite Awards. Está também entre os 15 filmes da pré-seleção do Oscar de 2025.

Andrade, por outro lado, já chega ao Itaú premiada: a ginasta encerrou as Olimpíadas de Paris com quatro medalhas, uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Com a conquista, tornou-se a maior medalhista brasileira, com seis medalhas no total (um ouro e uma prata em Tóquio). Ela ultrapassou os então recordistas Torben Grael e Robert Scheidt, velejadores que levaram cinco medalhas e ja é primeira atleta a levar quatro medalhas em uma mesma edição de Olimpíada.

Surfando no 'hype'

Em comemoração ao primeiro século da companhia, o Itaú Unibanco promoveu uma série de ações em 2024. Além da campanha com as maiores celebridades do país no momento, o banco foi responsável por trazer Madonna para o Brasil, em um show gratuito na praia de Copacabana (RJ), em maio, que reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas.

A companhia também marcou presença nos principais festivais de música brasileiros, como o Rock in Rio, e financiou outras iniciativas culturais no país. Entre elas, está o patrocínio de "O Auto da Compadecida 2", estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, com estreia marcada para o dia 25 de dezembro e orçamento de R$ 30 milhões.