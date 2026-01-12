Mensagens sob julgamento: o peso do WhatsApp na demissão por justa causa

O WhatsApp, ferramenta cotidiana de comunicação, tem ocupado um espaço sensível nas disputas da Justiça do Trabalho. Mensagens trocadas em grupos ou conversas individuais — inclusive privadas — vêm sendo analisadas como possíveis provas de falta grave, capazes de sustentar uma demissão por justa causa, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ofensas, ameaças, vazamento de informações confidenciais, insubordinação e até condutas associadas a assédio ou desídia podem romper a relação de confiança entre empregado e empregador.

Apesar da frequência com que “prints” aparecem nos processos, a Justiça do Trabalho adota postura cautelosa. “Uma mensagem de WhatsApp só terá valor como prova se demonstrado que não houve quebra da cadeia de custódia, e que o contexto da conversa não foi editado ou manipulado”, afirma Beatriz Tilkian, sócia da área de Direito Trabalhista do Gaia Silva Gaede Advogados.

Segundo ela, mensagens costumam indicar indícios de falta grave, mas dificilmente são suficientes, por si só, para justificar a penalidade máxima. “Como a justa causa é medida severa, o ônus da prova é do empregador. A quebra de fidúcia precisa estar muito bem demonstrada, preferencialmente com apoio de prova testemunhal, perícia ou outros documentos”, detalha.

O ambiente em que a conversa ocorre é determinante para a validade da prova. Felipe Mazza, coordenador da área trabalhista do EFCAN Advogados, explica que a jurisprudência tende a afastar a justa causa quando a mensagem se origina exclusivamente no âmbito privado do empregado.

“Se essa prova é fornecida por um terceiro, empregado ou não, ela pode ser anulada”, diz. O cenário muda quando a conversa ocorre por meio de equipamentos corporativos. “Se o WhatsApp é acessado em celular ou computador fornecido pela empresa, a conduta pode ser enquadrada como uso inadequado das ferramentas de trabalho, já que o empregador tem prerrogativa de fiscalização”, explica o coordenador.

Quebra de fidúcia

A chamada quebra de fidúcia, conceito central nessas discussões, não se limita a ataques diretos à empresa. “Xingamentos, brincadeiras de mau gosto entre colegas, compartilhamento de conteúdo pornográfico ou acesso indevido a materiais incompatíveis com o ambiente empresarial podem inviabilizar a continuidade do vínculo”, observa Mazza. Ainda assim, os tribunais costumam avaliar contexto, gravidade, repercussão e proporcionalidade da punição.

O direito à liberdade de expressão, frequentemente invocado na defesa do trabalhador, também encontra limites. “Ela existe, inclusive fora do trabalho, mas não é absoluta”, afirma João Lucas Silva Barbosa, do Juveniz Jr. Rolim Ferraz Advogados. “Quando a manifestação atinge gravemente a honra, a imagem ou o negócio do empregador, especialmente se houver vínculo com a atividade profissional, pode ensejar sanção disciplinar.”

De acordo com ele, críticas isoladas raramente justificam justa causa, mas a divulgação de informações sigilosas ou ofensas graves à chefia e à empresa, com prova robusta, têm sido reconhecidas pela Justiça.

Obtenção de provas

Para que mensagens de WhatsApp tenham validade jurídica, a forma de obtenção é decisiva. Beatriz Tilkian destaca que, quando o empregador fornece o celular corporativo, pode prever em políticas internas o monitoramento do uso profissional, desde que haja ciência formal do empregado. Já João Lucas Barbosa recomenda cuidados técnicos: “É fundamental preservar as mensagens sem manipulação, manter backups e, sempre que possível, lavrar ata notarial ou utilizar ferramentas de certificação de provas digitais, o que reforça a autenticidade.”

Felipe Mazza acrescenta que a coleta deve respeitar a privacidade e a LGPD. “Mensagens obtidas de forma lícita, enviadas voluntariamente ou extraídas de grupos corporativos, têm mais chance de serem aceitas. A proporcionalidade e a necessidade da prova são critérios centrais”, afirma.