Cinema grátis? Wagners e Klebers entram sem pagar na Cinesystem

Na esteira das premiações do cinema brasileiro no Globo de Ouro, a Cinesystem lançou uma ação promocional válida de 12 a 16 de janeiro em todos os multiplex da rede. Durante o período, pessoas chamadas Wagner ou Kleber não pagam ingresso para sessões no mesmo dia, mediante apresentação de documento na bilheteria. Variações de grafia, como Vagner e Cléber, também são aceitas.

A iniciativa foi anunciada após o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, vencer a categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, e Wagner Moura conquistar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, tornando-se o primeiro brasileiro a receber o troféu nessa categoria.

Segundo a exibidora, a campanha busca celebrar as conquistas recentes e ampliar o acesso ao cinema. “Essa é uma campanha que une duas de nossas principais missões: valorizar o audiovisual brasileiro e proporcionar experiências além do filme para os consumidores. É uma forma de comemorar e, ainda, facilitar o acesso à cultura, permitindo que ainda mais brasileiros possam conferir os principais lançamentos dos cinemas”, diz Samara Vilvert, gerente de Marketing da Cinesystem.

O Agente Secreto soma 56 troféus em 36 premiações e é apontado como aposta brasileira para o Oscar de 2026. Ambientado em 1977, o longa acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas que deixa São Paulo e se muda para Recife para escapar de agentes do governo. Na capital pernambucana, passa a suspeitar que está sendo observado por vizinhos.

A Cinesystem opera 28 multiplex e 190 salas em 11 estados. A rede mantém projetos como Cine Atelier, Cine Azul, CinePets e o programa de fidelidade Clube da Pipoca. Em 2024, iniciou operações no Distrito Federal e ampliou a presença em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Como funciona a promoção

A promoção é válida de 12 a 16 de janeiro de 2026, em todos os multiplex da Cinesystem, para pessoas com o nome Wagner ou Kleber no documento. Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com o nome de registro — como certidão de nascimento, RG, CNH ou passaporte — na bilheteria.

Cada CPF tem direito a uma cortesia por dia, válida exclusivamente para sessões no mesmo dia. O documento deve ser apresentado novamente na portaria para acesso à sala. A ação não se aplica a vendas antecipadas nem a eventos especiais e está sujeita à disponibilidade de assentos. A promoção é válida para qualquer filme e cinema da rede e aceita variações de grafia do nome, como Vagner ou Cléber.