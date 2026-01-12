Calor no Rio de Janeiro bate recorde e chega a 41,4°C

O calor bateu recorde nesta segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro. A temperatura atingiu a marca de 41,4ºC, de acordo com o Alerta Rio.

Essa já é a maior temperatura do ano, segundo a medição da prefeitura. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou máxima de 40°C.

Desde sábado, a cidade está no nível três do protocolo de calor, que vai até cinco, quando os termômetros ficam entre 36°C e 40°C por, pelo menos, três dias seguidos.

Por conta do tempo quente e abafado, muita gente já precisou de ajuda médica. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, desde o dia 1 até domingo, 12, foram 1.597 atendimentos nas unidades de saúde. Os pacientes apresentaram sintomas como dor de cabeça, tontura e desidratação.

O governo estadual começou a distribuir água em estações de trem e em outras áreas de grande circulação, aqui no Rio.