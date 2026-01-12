Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Maldição da Múmia': novo filme da franquia ganha pôster e teaser

Prévia apresenta elementos sobrenaturais e retoma a mitologia do monstro clássico no cinema

'A Maldição da Múmia': novo terror da franquia 'A Múmia', ganha primeiro trailer (Divulgação/Warner Bros.)

'A Maldição da Múmia': novo terror da franquia 'A Múmia', ganha primeiro trailer (Divulgação/Warner Bros.)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 21h10.

O novo filme da franquia "A Múmia" ganhou pôster e teaser nesta segunda-feira, 12. Intitulado "A Maldição da Múmia", o reboot tem estreia marcada para 17 de abril de 2026 nos cinemas.

A prévia apresenta elementos sobrenaturais e resgata a mitologia do monstro clássico. O material também sugere um tom de horror com influências de narrativas tradicionais do gênero.

O lançamento do teaser e das primeiras imagens marca o início da campanha de divulgação.

Elenco de 'A Maldição da Múmia'

"A Maldição da Múmia" é dirigido por Lee Cronin. A produção é da Blumhouse, enquanto a Warner Bros. Pictures assina a distribuição internacional do filme.

O elenco reúne Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace e Veronica Falcón.

História do novo filme de 'A Múmia'

A trama acompanha um casal de jornalistas interpretados por Jack Reynor e Laia Costa. A filha dos protagonistas desaparece no deserto após um encontro com uma mulher misteriosa.

Oito anos depois, um acidente aéreo libera um sarcófago que tem a jovem já adulta, desencadeando uma força sombria sobre a família.

Conhecido internacionalmente como "The Resurrected", as versões mais recentes incluem "A Múmia" (2017) estrelado por Tom Cruise e a trilogia protagonizada por Brendan Fraser entre 1999 e 2008.

O novo longa chega quase uma década após a tentativa de reinício do universo compartilhado da Universal, do qual a produção fez parte.

Confira o teaser:

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesCinema

Mais de Pop

Primeira 'Camarote' é revelada e os outros já estão no BBB

BBB 26: Globo revela os participantes do 'Camarote'; veja quem são

O que esperar da nova edição do Big Brother Brasil?

BBB 26: Marcel desiste do reality antes da estreia

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Calor no Rio de Janeiro bate recorde e chega a 41,4°C

Pop

Primeira 'Camarote' é revelada e os outros já estão no BBB

Um conteúdo Esfera Brasil

Mensagens sob julgamento: o peso do WhatsApp na demissão por justa causa

Negócios

Sem paredão: Ademicon amplia investimento no BBB 2026 para aproximar o consórcio do brasileiro