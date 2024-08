Rebeca Andrade bate recorde e se torna a maior medalhista do Brasil

Diretamente de Guarulhos, na grande São Paulo, Rebeca Andrade subiu ao pódio nesta segunda-feira, 5, com uma medalha de ouro no peito. A atleta fez a maior nota da final do solo na ginástica artística feminina, com 14.166 pontos, e ficou à frente de sua principal adversária, Simone Biles.

Com um ouro (salto), um bronze (equipes), e duas pratas (individual geral e salto) em Paris, Rebeca se tornou a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, tendo conquistado ao todo seis medalhas — ela soma mais um ouro (salto) e uma prata (individual geral), conquistado nas Olimpíadas de Tóquio.

Andrade deixou os colegas Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco medalhas olímpicas na carreira, para trás nesta segunda-feira.

Jogos Olímpicos Paris 2024: a ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo. (Alexandre Loureiro/COB/Divulgação)

De Guarulhos a Paris

Rebeca Andrade nasceu em Guarulhos, na grande São Paulo. Aos 5 anos, ela foi levada pela tia para conhecer um projeto social de ginástica. Muitas vezes a mãe da atleta não tinha como custear a passagem de ônibus e Andrade tinha que percorrer a distância à pé ou de bicicleta.

“Desde que eu era pequena até os dias de hoje, minha família é o meu maior apoio. Apesar da distância, sinto que estão sempre perto de mim”, disse ela em entrevista à EXAME, antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

Ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, o rumo ao pódio de Rebeca começou nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. A atleta conquistou a medalha de prata na final individual geral, e, naquele ano, se tornou a primeira brasileira a subir ao pódio olímpico na ginástica artística. Não satisfeita, Rebeca ainda levou o ouro no salto para casa e entrou para a história como a primeira ginasta do Brasil a levar duas medalhas olímpicas na modalidade.

Em Paris, neste ano, as conquistas de Rebeca atingiram um novo patamar: o time brasileiro chegou ao pódio pela primeira vez na final por equipes, com o bronze, um feito histórico. Rebeca Andrade foi classificada ainda para as finais de salto, trave, solo e individual geral nas quais faturou duas pratas (individual geral e salto) e um ouro (solo).

Ao tradicional som de "Movimento da Sanfoninha", da Anitta, e "Baile de Favela", no solo, Rebeca terminou a final com nota de 14.166. Sua principal adversária, Simone Biles, cravou 14.133 no mesmo aparelho, conquistando a prata.

Maior medalhista da ginástica de todos os tempos: uma meta a ser batida

Se disputar as Olimpíadas de Los Angeles em 2028 e conquistar novas medalhas, Rebeca pode se igualar ou ultrapassar Simone Biles na ginástica, que tem ao todo sete medalhas olímpicas (quatro ouros, uma prata e um bronze).

O feito seria histórico: se for concretizado, Rebeca Andrade pode se tornar a maior ginasta de todos os tempos.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.