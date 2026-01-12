Tanqueray aposta em Sarah Jessica Parker em sua maior campanha em 200 anos

A Tanqueray anunciou nesta segunda-feira, 12, uma nova campanha global estrelada por Sarah Jessica Parker. A ação, a maior da história da marca, marca um novo posicionamento e será desdobrada ao longo de 2026. Desenvolvida pela AlmapBBDO, a campanha parte do conceito do “poder dos nãos” como eixo de construção de marcas e trajetórias de longo prazo.

A narrativa tem como ponto de partida a história de Charles Tanqueray, fundador da destilaria no século XIX, que teria dito cerca de '300 nãos' ao testar centenas de receitas até chegar à fórmula do Tanqueray London Dry, produzida até hoje com a mesma formulação. Esses “nãos”, afirma a empresa, estabeleceram um padrão para a categoria e ajudaram a consolidar a marca como referência global.

A campanha conecta esse legado às escolhas profissionais de Sarah Jessica Parker. A atriz e empresária é apresentada como alguém que construiu sua carreira a partir de decisões conscientes, recusando projetos que não refletiam seus valores ou sua visão criativa. A marca sustenta que a afinidade está na ideia de consistência e recusa a soluções imediatistas como estratégia de construção de valor.

“Tanqueray sempre foi construída a partir de escolhas firmes e de uma visão clara de excelência. Ao longo de quase 200 anos, a marca se consolidou como referência ao estabelecer padrões para a categoria de gin”, diz Guilherme Martins, CMO da Diageo no Brasil. Segundo ele, a parceria com Sarah Jessica Parker reforça o posicionamento de longo prazo e amplia a conexão da marca com territórios como cultura, moda e lifestyle, sem deslocar o foco do produto.

O lançamento ocorre em um momento de amadurecimento do mercado brasileiro de gin, impulsionado pela popularização do gin tônica na última década. Presente no país há décadas, Tanqueray afirma ter atuado na formação da categoria por meio de iniciativas de educação do consumidor, capacitação de bartenders e estímulo à coquetelaria, com foco em qualidade e padrão do líquido.

A campanha foi concebida no Brasil e estruturada como uma plataforma global, com desdobramentos previstos ao longo de 2026, incluindo ativações culturais, experiências e produção de conteúdo. O valor do investimento não foi divulgado.

“Posicionar Tanqueray globalmente é uma felicidade para o time Almap. Encontrar o ponto de contato entre valores de marca, comportamento humano e tensões culturais faz o trabalho ressoar de forma mais relevante”, diz Filipe Cury, ECD da AlmapBBDO.

Além do filme principal, a comunicação prevê desdobramentos em diferentes mercados e canais. A marca afirma que a estratégia busca reforçar a visão de longo prazo e a consistência como pilares de construção de valor.