“Em Beats, posso sugerir, discordar e provocar”, diz Anitta

Anitta foi a primeira brasileira a ultrapassar 1 bilhão de streams com uma única faixa no Spotify ("Downtown", ao lado de J Balvin). Hoje, soma mais de 15,3 bilhões de streams acumulados, um patamar que nenhuma outra cantora brasileira alcançou. O Washington Post já a descreveu como “a cantora brasileira mais popular no mundo desde Astrud Gilberto”.

Mas Anitta tem outras atribuições além da música. Uma delas é a de Head de Inovação e Criatividade de Beats, bebida pronta para beber da unidade Beyond Beer da Ambev, área sob o comando da presidente Daniela Cachich.

No começo de agosto, Anitta fez uma pausa em meio à turnê Equilibrivm Tour, do novo álbum "Equilibrivm II", e passou uma tarde na sede da Ambev, em São Paulo, para acertar os detalhes finais do novo sabor de Beats, que será revelado em outubro. Por lá, ela conversou com a EXAME sobre seu papel na empresa.

Como é seu trabalho como head de inovação de Beats?

Participo de diversas etapas do desenvolvimento de novos produtos, opino sobre novos sabores, novas embalagens e outras características. Trago minha experiência em marketing para adaptarmos ao trade de bebidas, ao momento da marca, ideias, eventos. Gosto de passar as referências do que vejo nas minhas viagens, festas, no universo da música, conversa. Acredito que o mais legal dessa parceria é que ela existe da forma como eu estou te contando. Não tem faz de conta.

Algumas marcas, como Beats, optaram por um trabalho com um artista ou creator que vai além da simples divulgação de produto. Qual a diferença de processo e resultados nesse caso?

Para mim muda tudo. Tem trabalhos em que você recebe o produto e a campanha prontos e o papel é comunicar e utilizar seu alcance, sua marca, influência e valores. Com Beats, o meu cargo me permite mais. Eu posso discordar, sugerir e provocar, e eles também me trazem pesquisa, comportamento e o que o consumidor está falando. Quando a parceria é de verdade, acho que o público percebe.

O que é levado em consideração na escolha de um novo sabor da bebida?

Primeiro ele precisa ser gostoso, né? Eu sou muito sincera quando provo. Mas não é só o meu gosto. O time tem pesquisa, dados e entende o que as pessoas estão buscando, e eu trago referências do que vejo e experimento. O legal é juntar tudo isso para chegar em algo novo que as pessoas realmente queiram consumir.

Você e Beats têm uma parceria longeva, de sete anos. Como seu trabalho evoluiu nesse tempo?

Foi ficando cada vez mais profundo. No começo eu estava mais perto da comunicação e, com o tempo, fui entrando nas conversas de produto, lançando inovações e construindo estratégia. Hoje existe uma confiança muito grande dos dois lados. Eles sabem quando uma coisa tem a minha cara e eu também já sei quando uma ideia tem a cara de Beats.

Qual a conexão de valores da marca e os seus enquanto artista?

Eu acho que é essa vontade de não ficar parada. Sempre quero experimentar, fazer algo diferente e tentar chegar antes. Beats também tem muito isso. A gente se encontra nessa vontade de se renovar sem perder a própria personalidade. Para mim, inovação boa é isso: mudar e continuar tendo identidade.