Samsung lança videocast itinerante sobre cultura coreana na América Latina

A Samsung lançou um videocast itinerante que percorre cinco países da América Latina para mostrar como a cultura sul-coreana é vivenciada na região. Chamado K-Connection, o projeto é apresentado pelo criador de conteúdo chileno Kev Lehmann, com episódios gravados no Brasil, Chile, Colômbia, México e Guatemala.

De acordo com a Samsung, a iniciativa combina conteúdo sobre cultura coreana com a apresentação do ecossistema de produtos da empresa. As gravações acontecem nas chamadas Casas Conectadas, espaços instalados em showrooms da marca. Durante os episódios, os convidados interagem com smartphones Galaxy, Smart TVs, eletrodomésticos Bespoke AI e a plataforma SmartThings.

A produção é da Cheil Brasil e reúne 13 convidados entre criadores de conteúdo e fãs da cultura coreana. Os episódios serão disponibilizados simultaneamente na América Latina, em português, espanhol e inglês, no YouTube e no Samsung TV Plus.

De K-dramas a K-Food

Cada vídeo aborda uma manifestação diferente da chamada Hallyu, termo usado para descrever a expansão internacional da cultura sul-coreana.

No Brasil, o programa discute a popularidade dos K-dramas e as diferenças e semelhanças entre as produções coreanas e as novelas brasileiras. O episódio também aborda a presença da comunidade coreana no Bom Retiro, em São Paulo.

No Chile, o foco é o K-Beauty, com discussões sobre skincare, beleza e bem-estar. Na Colômbia, o tema é o K-Dance e a influência das coreografias de K-pop na criação de conteúdo e nas academias de dança.

O episódio mexicano trata da expansão do K-pop e do papel dos fandoms, com destaque para a influência de grupos como o BTS. Já na Guatemala, o programa explora a popularização da gastronomia coreana e as adaptações da K-Food aos hábitos locais.

A escolha dos temas acompanha a expansão da cultura coreana para além da música e do entretenimento. No Brasil, uma pesquisa realizada em julho pela Serasa, em parceria com o Opinion Box, aponta que 76% dos brasileiros têm interesse ou curiosidade pelo universo coreano.

O levantamento também mostra que 49% dos entrevistados já gastaram mais do que planejavam com produtos, experiências ou eventos desse universo.

Samsung amplia aposta em conteúdo

Para Renato Shiratsu, diretor sênior de marketing para Samsung América Latina, o K-Connection dá continuidade a uma estratégia de aproximação entre a origem da marca e o público latino-americano. Antes do videocast, a empresa lançou Tudo Sob Controle, um K-drama produzido em São Paulo e criado especificamente para a América Latina.

“As marcas criam conexões mais relevantes quando participam das conversas e dos interesses que já fazem parte da vida das pessoas”, diz o executivo.

A estratégia também permite que a Samsung apresente seus produtos dentro de situações específicas de uso. Nos episódios, a tecnologia aparece integrada às conversas e experiências dos participantes, em vez de funcionar apenas como uma demonstração de produto.

Além do conteúdo audiovisual, a Samsung criou um portal próprio para o K-Connection, reunindo os episódios e materiais sobre música, gastronomia e outros aspectos da cultura coreana.