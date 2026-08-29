O dinheiro chega em minutos, mas o que mais as stablecoins podem fazer em empresas multi-país?

Redação Exame
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11h00.
Há uma cena que toda tesouraria de empresa em expansão internacional conhece bem, e ela não acontece na hora de enviar o pagamento. Acontece depois. O dinheiro saiu do Brasil, chegou ao fornecedor no exterior, e agora é preciso responder a perguntas aparentemente simples: a que taxa exata essa operação foi convertida? Onde estão os comprovantes que a contabilidade de cada país vai exigir? Como esse movimento entra no fechamento do mês da matriz e da subsidiária ao mesmo tempo?
Em uma operação multi-país, cada resposta costuma envolver extratos de bancos diferentes, contratos de câmbio, tarifas embutidas no meio do caminho e uma planilha que alguém do time financeiro atualiza à mão.
O pagamento internacional é a parte visível do iceberg. A parte submersa, que consome as horas do time e trava o fechamento contábil, é tudo o que vem depois: reconciliar, comprovar, consolidar. E é justamente aí que as stablecoins, moedas digitais pareadas ao dólar que circulam em blockchains públicas, estão promovendo a mudança menos comentada e talvez mais valiosa para as empresas.
O capítulo da velocidade já é conhecido: stablecoins liquidam em minutos, a qualquer hora e em qualquer dia, e o movimento atraiu gigantes como Stripe e Mastercard, que investiram bilhões em infraestrutura do setor após o marco regulatório americano de 2025. O mercado saiu do nicho: são mais de US$ 300 bilhões em circulação e trilhões de dólares processados por ano.
Mas para quem administra o caixa de uma empresa com entidades em mais de um país, a velocidade resolve só o primeiro problema. O sistema tradicional de pagamentos internacionais fragmenta a informação financeira: cada banco correspondente na cadeia adiciona uma tarifa que nem sempre aparece discriminada, o valor que sai não é o valor que chega, e a tesouraria descobre o custo real da operação dias depois, quando concilia os extratos.
Multiplicado por dezenas de pagamentos mensais em dois ou três países, esse trabalho vira uma função em tempo integral, e uma fonte permanente de divergências entre o que o sistema interno registra e o que a contabilidade consegue comprovar.
Trilhos de blockchain invertem essa lógica. Cada transação em stablecoin nasce com um identificador único, público e auditável, com valor, horário e destino registrados de forma imutável. Na prática, a reconciliação deixa de ser uma arqueologia de extratos e passa a ser um processo desenhado desde a origem: o sistema da empresa, o registro on-chain e a movimentação em moeda local podem ser pareados de forma automática, transação a transação. Para o CFO, isso significa enxergar o custo real de cada operação no momento em que ela acontece, e chegar ao fechamento do mês com as pontas já amarradas.
As empresas raramente adotam essa infraestrutura de uma vez. A experiência dos provedores do setor mostra uma jornada em três estágios, cada um com exigências maiores de governança.
O primeiro é o pagamento pontual: um fornecedor no exterior, uma urgência de sexta-feira à tarde, uma remessa que precisava chegar antes do fim de semana. É a porta de entrada, e muitas empresas param aí por meses, testando o trilho com escopo controlado.
O segundo estágio é manter parte do caixa em dólar digital. Em vez de converter reais a cada pagamento, a empresa passa a ter uma reserva em stablecoin que funciona como conta de passagem entre países: liquidez disponível 24 horas por dia, proteção cambial e nenhuma necessidade de estrutura offshore ou conta em banco americano. Aqui, a governança sobe de nível: políticas de custódia, alçadas de aprovação e controles de compliance passam a ser condição de operação, não detalhe.
O terceiro estágio é rodar a tesouraria multi-entidade nesses trilhos: fluxos entre matriz e subsidiárias, royalties, reembolsos intercompany, folha de times distribuídos, tudo com rastreabilidade nativa e comprovação contábil organizada por jurisdição. É o estágio em que a pergunta deixa de ser "quanto custa enviar dinheiro" e passa a ser "onde meu caixa precisa estar amanhã de manhã, e como eu provo cada movimento".
Entre as empresas brasileiras que estão percorrendo essa jornada está o Buddha Spa, maior rede de spas do país, que se prepara para operar no Chile e na Argentina. As novas unidades ainda não abriram, e é exatamente isso que torna o caso interessante: a rede está no momento em que uma expansão internacional se decide de verdade, o do desenho da operação financeira.
Antes da primeira sessão de massagem em Santiago ou Buenos Aires, a tesouraria precisa responder como o dinheiro vai circular entre três entidades, em três moedas, com contabilidade e obrigações fiscais em três jurisdições.
Como remeter recursos de implantação? Em que moeda manter o caixa de cada operação? Como comprovar cada movimento para os contadores locais? O ganho imediato é previsibilidade: o time sabe quando o dinheiro sai, quando chega e quanto custa. O ganho estrutural é poder desenhar a operação multi-país desde o primeiro dia sobre um trilho em que cada transação já nasce documentada, em vez de herdar uma colcha de retalhos bancária para reconciliar depois.
Poucos mercados ilustram essa transição tão bem quanto o brasileiro. Segundo o Banco Central, cerca de 90% dos fluxos de criptoativos no país já envolvem stablecoins, um sinal de que o brasileiro usa a tecnologia menos para especular e mais para transacionar e se proteger.
E o país que criou o Pix impôs uma régua alta não só para a velocidade dos pagamentos, mas para a qualidade da informação que viaja com eles: quem se acostumou a conciliar recebimentos instantâneos com identificador único não aceita voltar a esperar extratos.
Nenhuma tecnologia financeira é bala de prata, e as stablecoins não são exceção. A escolha de parceiros regulados, com práticas robustas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, é condição inegociável, e o arcabouço regulatório brasileiro para o setor ainda está em construção no Banco Central, o que exige acompanhamento próximo. A governança que cada estágio da jornada exige não é burocracia: é o que separa uma tesouraria moderna de um risco operacional novo.
No fim, a discussão sobre stablecoins nas empresas está mudando de departamento. Começou como pauta de custo, comparando tarifas de remessa. Está virando pauta estratégica: capital de giro que deixa de ficar imobilizado em contas pré-fundeadas pelo mundo, previsibilidade de caixa em qualquer fuso e moeda, fechamento contábil que acompanha o ritmo da operação em vez de atrasá-la. Para um CFO, dinheiro parado esperando liquidação é capital que não financia crescimento; horas de time gastas em reconciliação manual são inteligência financeira desperdiçada.
A história recente da tecnologia financeira sugere que as empresas que testam cedo, com escopo controlado, parceiros sólidos e governança adequada, capturam a vantagem antes de a eficiência virar commodity.
Foi assim com o Pix. Está sendo assim com as stablecoins. E, como mostra o caso de uma rede de spas brasileira desenhando sua tesouraria multi-país antes mesmo de abrir as portas em Santiago e Buenos Aires, a pergunta que importa já não é se esses trilhos funcionam, mas o quanto da operação financeira de uma empresa global pode nascer neles.
*Nathaly Diniz é CRO da Lumx
*Jorge Marcon é executivo de contas de soluções com stablecoins da Jeeves
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