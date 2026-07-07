Elo recria voz de Pelé com IA em campanha sobre orgulho de ser brasileiro

No embalo da eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, a Elo resgatou a última carta autoral de Pelé, escrita e publicada em sua rede social há quatro anos. Para o filme "Nosso sonho continua. Nossa torcida é nosso Elo", a marca reuniu imagens históricas da carreira de Pelé, e usou inteligência artificial para recriar a voz do jogador, que narra uma mensagem sobre esperança, recomeços e união por meio do futebol.

Criado pela AlmapBBDO, o vídeo faz parte da estratégia de comunicação da marca de abraçar a torcida neste momento, reforçando que o brasileiro tem muita resiliência e nunca deixar de torcer pela seleção.

A estratégia de divulgação do filme conta ainda com ações nas redes sociais dos ex-jogadores Cafu, Ronaldinho Gaúcho e Zico. A íntegra da carta também pode ser conferida em uma página especial criada pela Elo.

Pelé como símbolo de união

Embora a campanha tenha como pano de fundo o esporte, a proposta é ampliar a mensagem para além das quatro linhas, utilizando a figura do eterno Rei do Futebol como um símbolo de identidade nacional e valorização da cultura brasileira.

Segundo Mel Pedroso, CMO da Elo, o objetivo é reforçar a ideia de que a torcida é um elemento de conexão entre os brasileiros, independentemente dos resultados em campo. Para a executiva, a trajetória de Pelé representa valores que transcendem o esporte e permanecem atuais.

"Pelé construiu uma história que transpôs a geografia, o esporte e o tempo. Homenagear a força da torcida brasileira com as palavras dele, que reforçam uma mensagem de união muito além do futebol, é valorizar o Brasil”, diz a CMO.

IA e brasilidade

A iniciativa dá continuidade ao movimento da Elo de associar sua comunicação ao conceito de brasilidade. Desde o início do ano, a empresa vem desenvolvendo campanhas que destacam o orgulho pelo país, com participações do ator Wagner Moura e do poeta Michel Melamed.

Além da brasilidade, a campanha abraça outra tendência do mercado: o uso de IA para recriar vozes ou imagens de personalidades históricas.

Recentemente, inclusive, o Google também usou a tecnologia para recriar o "gol mais bonito de Pelé que ninguém viu".