Currículo com inteligência artificial: o que fazer e o que evitar

Avaliar um currículo leva, em média, pouco mais de dez segundos. Um levantamento da plataforma de entrevistas por IA InterviewPal, citado pela Forbes, mostra que recrutadores gastam cerca de 11,2 segundos analisando cada documento antes de decidir se o candidato segue no processo seletivo. Nesse ritmo, cerca de 70% dos gestores de contratação já recorrem a softwares com IA para filtrar candidaturas com mais agilidade, segundo pesquisa da Resume Genius.

Do lado de quem busca emprego, o movimento é semelhante. Cerca de três em cada quatro profissionais que usam ferramentas digitais no trabalho hoje recorrem a algum tipo de assistente de IA no dia a dia, segundo o Work Trend Index, estudo conjunto da Microsoft e do LinkedIn.

Ferramentas como ChatGPT, Gemini e Copilot conseguem transformar anotações soltas em um currículo organizado, estruturando seções como experiência profissional, formação e competências técnicas — e adaptando o documento a diferentes vagas a partir das palavras-chave da descrição.

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O que a IA faz bem no currículo

Usada com critério, a inteligência artificial pode ajudar a:

Estruturar o conteúdo , organizando experiência, formação e competências em um formato claro;

Adaptar o texto à vaga , incorporando termos técnicos e comportamentais presentes na descrição da vaga — passo importante, já que, segundo especialistas em recrutamento, currículos sem as palavras-chave certas podem nem chegar ao recrutador humano;

Transformar tarefas em resultados , substituindo descrições genéricas como "responsável pelo atendimento ao cliente" por frases com métricas e impacto concreto, desde que as informações venham do próprio candidato;

Revisar gramática e clareza , identificando erros e sugerindo uma linguagem mais objetiva.

O que evitar ao usar IA no currículo

O uso mal calibrado da tecnologia pode ter efeito contrário ao pretendido. Alguns cuidados essenciais:

Não invente informações. Certificações, idiomas ou cargos fictícios nunca devem entrar no currículo — além do risco de inconsistências em entrevistas, muitas empresas verificam os dados apresentados.

Evite currículos genéricos. Copiar e colar a sugestão da IA sem personalizar é um dos erros mais comuns — e mais fáceis de identificar. Uma pesquisa da CV Genius com gestores de contratação mostra que 74% afirmam conseguir perceber quando a IA foi usada em uma candidatura, e 80% dizem não gostar de receber currículos gerados dessa forma.

Cuidado com a formatação. Currículos com tabelas, colunas complexas, gráficos ou imagens podem impressionar visualmente, mas costumam confundir os sistemas automatizados de triagem (ATS), que fazem a primeira leitura do documento antes de qualquer recrutador.

Não pule a revisão. Comandos pouco específicos podem gerar textos repetitivos, genéricos ou com dados incorretos — daí a importância de conferir cada linha antes do envio.

Como criar um currículo com IA em cinco passos

Reúna as informações da sua trajetória profissional. IA a vaga desejada e peça uma adaptação do currículo. Informe àa vaga desejada e peça uma adaptação do currículo. Solicite uma revisão de gramática e objetividade. Verifique se todas as informações estão corretas. Personalize o texto para refletir sua experiência e seu estilo de comunicação.

Antes de enviar o currículo

A inteligência artificial pode reduzir o tempo gasto na elaboração do currículo e ajudar a apresentar informações de forma mais organizada — mas a versão final deve representar fielmente a trajetória do candidato. Antes de enviar o documento, confira datas, cargos, competências e resultados apresentados. Um currículo bem estruturado, revisado e adaptado à vaga tende a facilitar a avaliação dos recrutadores e aumentar as chances de avançar no processo seletivo.

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