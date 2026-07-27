Smart Fit fecha parceria inédita com Flamengo e inaugura academia na sede do clube

A Smart Fit escolheu um endereço simbólico para dar mais um passo em sua estratégia de expansão nacional. A rede de academias anunciou uma parceria inédita com o Flamengo para inaugurar uma unidade dentro da sede social do clube, na Gávea, no Rio de Janeiro.

Essa é a primeira vez que a empresa instala uma academia na sede de um grande clube do futebol brasileiro.

Com 830,58 metros quadrados, a nova unidade foi projetada para combinar a identidade visual das duas marcas e oferecer uma estrutura voltada tanto aos sócios do Flamengo quanto ao público em geral.

O espaço terá área de musculação e peso livre, equipamentos de cardio com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor, além de uma entrada temática inspirada na parceria.

Expansão e nichos

Conhecida pelo ritmo acelerado de inaugurações, a Smart Fit soma hoje cerca de 2 mil unidades em 16 países, sendo 145 apenas no estado do Rio de Janeiro. Segundo Diogo Corona, CEO do Grupo Smart Fit, a empresa busca novos formatos para acelerar sua presença em locais de grande circulação e forte conexão com consumidores.

"Acreditamos que essa parceria amplia o acesso à prática de atividade física em um espaço que já faz parte da rotina e da história de milhares de pessoas. Mais do que inaugurar uma nova academia, estamos unindo duas marcas e criando uma experiência diferenciada para os nossos alunos”, diz o executivo.

Com mais de 45 milhões de torcedores, o Flamengo mantém uma das sedes esportivas mais tradicionais do país. Já a Smart Fit atende aproximadamente 5,2 milhões de alunos na América Latina. A expectativa é que a unidade flamenguista fortaleça a presença da rede no mercado carioca.

Para o Flamengo, a parceria representa uma forma de ampliar os serviços oferecidos na sede da Gávea e agregar valor ao quadro associativo. A academia contará com 80 equipamentos e oferecerá modalidades como musculação, peso livre e SPA.

Como benefício adicional, os sócios do Flamengo, independentemente de integrarem o programa de sócio-torcedorm terão 10% de desconto vitalício nas novas matrículas da unidade.