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Ed Sheeran cancelado e a armadilha de ser a marca de todo mundo

O Sheeran Gate expõe a pressão sobre marcas e pessoas públicas para transformar cada controvérsia em uma declaração de pertencimento

Ed Sheeran: no centro da polêmica (Earl Gibson III/ Deadline/Getty Images)

Ed Sheeran: no centro da polêmica (Earl Gibson III/ Deadline/Getty Images)

Marc Tawil
Marc Tawil

Estrategista de Comunicação

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16h29.

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Você pode gostar das minhas músicas e discordar de mim?

Para um artista, essa pergunta pode se tornar um problema de negócio. Basta que parte do público passe a exigir concordância como condição para continuar ouvindo.

Ed Sheeran atravessa esse teste. Após a retirada do rapper Macklemore de sua turnê “Loop”, nos Estados Unidos, em meio a manifestações dele pró-Palestina, o cantor britânico enfrentou críticas e a saída de outros artistas. Atribuiu a decisão aos promotores e reafirmou que prefere manter a política fora de sua plataforma profissional. A explicação também virou alvo.

Sheeran precisa explicar uma decisão que afeta seu espetáculo. Isso é diferente de exigir que ele adote todas as posições políticas de quem compra um ingresso. O problema começa quando essas duas cobranças se confundem.

Uma plateia reúne pessoas que votam diferente, seguem religiões diferentes e discordam sobre quase tudo. Durante duas horas, conseguem cantar a mesma música. Essa convivência depende de aceitar que afinidade não exige concordância completa.

A polarização pressiona esse acordo. Em certos debates, a pergunta sobre o que alguém pensa já vem com uma resposta obrigatória. É preciso usar determinadas palavras, condenar determinadas pessoas e respeitar o prazo de quem cobra. Uma ressalva pode parecer traição.

Até o silêncio recebe uma legenda escrita por terceiros.

Para quem construiu uma imagem acolhedora, a dificuldade aumenta. Cada grupo pode enxergar naquela simpatia uma confirmação dos próprios valores. A crise revela que pessoas igualmente próximas da marca esperavam atitudes incompatíveis.

Cobranças justificadas

O marketing participa dessa expectativa. Quem convida o consumidor a compartilhar um propósito e pertencer a uma comunidade oferece algo além do produto. É razoável que depois seja cobrado por isso.

Comprar, acompanhar ou admirar alguém, porém, não concede controle sobre sua consciência. Tampouco obriga o consumidor a permanecer quando se decepciona. A liberdade vale para os dois lados.

“Cancelamento” virou uma palavra ampla demais. Abriga crítica legítima, boicote, pressão sobre patrocinadores e intimidação. Confundir essas condutas atrapalha o diagnóstico.

Antes de responder, uma marca precisa entender quem está insatisfeito e por quê. Clientes, funcionários, parceiros? A origem da crítica não determina sua validade, mas ajuda a compreender o problema. O volume de comentários, sozinho, também não prova que um negócio foi destruído.

É possível recusar a obrigação de comentar cada assunto e defender um princípio sem aderir a todas as posições de um grupo. Essa autonomia exige critérios que sobrevivam à pressão.

Uma empresa que promete inclusão precisa responder por práticas discriminatórias dentro de casa. Essa responsabilidade não a transforma em comentarista obrigatória de todos os conflitos internacionais. Seus compromissos precisam orientar tanto suas ações quanto a escolha dos assuntos sobre os quais se manifesta.

Invocar neutralidade depois de uma decisão que afeta alguém dificilmente encerra a conversa: há uma escolha a explicar. Já exigir uma declaração sobre todo conflito transforma comunicação em uma sequência de testes de lealdade.

O risco para uma empresa aparece quando ela começa a mudar de posição conforme muda a pressão. Uma campanha é aprovada, depois retirada, depois defendida novamente. Funcionários recebem orientações contraditórias. Parceiros deixam de saber quais compromissos continuam valendo. A tentativa de evitar desgaste passa a produzir desconfiança.

Cabe ao marketing construir relações que suportem alguma discordância. Se cada diferença de opinião for tratada como uma traição, a promessa de comunidade se torna uma exigência de obediência.

Quando o medo do cancelamento guia as decisões, quem faz mais pressão passa a mandar na marca.

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