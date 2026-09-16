Caloi quer que pais que cresceram com a marca escolham a bicicleta dos filhos

A Caloi quer recuperar seu espaço como item de desejo entre o público infantil. Em um cenário em que telas e novas formas de entretenimento disputam a atenção das crianças, a marca brasileira aposta na memória afetiva dos pais para aproximar uma nova geração das bicicletas.

"A infância mudou e ganhou novas formas de brincar e se relacionar com o mundo. Mas algumas experiências continuam essenciais, como os encontros com os amigos e as descobertas. A bicicleta tem um papel especial nessa jornada porque representa autonomia, movimento e a possibilidade de criar memórias que acompanham pela vida toda", analisa Ana Paula Nogueira, gerente sênior de marketing e trade da Caloi.

Criada pela agência D'OM, a campanha "Não esqueça a Caloi do seu filho" mira nos pais, especialmente aqueles que cresceram nos anos 1970, 1980 e 1990, para tentar fazer a bicicleta voltar a ocupar um lugar na rotina das crianças.

Vale lembrar que um dos slogans mais conhecidos da história da marca é “Não esqueça a minha Caloi”. A inversão transforma uma frase, originalmente associada ao pedido feito pelas crianças, em um recado para quem tem o poder de decidir hoje.

A Caloi também leva a ideia para o ambiente urbano, com intervenções e formatos de mídia fora do convencional que fazem referência aos antigos “bilhetinhos” da campanha original.

“Queremos convidar os pais a olharem para a infância dos filhos com essa perspectiva e, ao mesmo tempo, resgatarem lembranças da própria infância. Mais do que uma bicicleta, estamos falando de experiências compartilhadas, tempo em família e de histórias que serão levadas para o futuro”, diz a executiva.

Disputa por espaço com elétricas

A campanha chega em um mercado de bicicletas que ainda se reorganiza depois do salto de demanda provocado pela pandemia. Nos últimos anos, o setor passou a incorporar novas categorias e usos, com destaque para as bicicletas elétricas.

O mercado brasileiro do item chega ao segundo semestre de 2026 em trajetória de recuperação. Entre janeiro e agosto, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 236.104 bicicletas, volume 4% acima da projeção inicial para o período. Só em agosto foram 35.533 unidades, alta de 31,6% em relação ao mesmo mês de 2025. Os números, divulgados pela Abraciclo, consideram fabricantes como Caloi, Audax, Oggi e Sense.

Neste contexto, as bicicletas elétricas já somam 52.403 unidades produzidas entre janeiro e agosto, alta de 78,3% em relação ao mesmo período de 2025, e representam 22,2% de toda a produção do Polo de Manaus. A categoria já é a segunda mais fabricada, atrás apenas das mountain bikes.

No segmento infantojuvenil, que interessa diretamente à nova campanha da Caloi, foram produzidas 5.616 unidades em agosto, alta de 123,1% na comparação anual.