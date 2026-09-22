Marketing
Apresentado por AMIGOS DO MERCADO

Conheça os 100 líderes que inspiram o mercado publicitário

Lista do Amigos do Mercado reúne lideranças escolhidas por votação direta de profissionais da indústria

Amigos do Mercado 2025/26: lista deste ano mantém alguns nomes que já haviam sido escolhidos em edições anteriores (Amigos do mercado/Divulgação)

Amigos do Mercado 2025/26: lista deste ano mantém alguns nomes que já haviam sido escolhidos em edições anteriores (Amigos do mercado/Divulgação)

Exame Brand Solutions
Exame Brand Solutions

Exame Brand Solutions

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15h00.

Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 15h14.

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O Amigos do Mercado, comunidade do setor publicitário brasileiro com mais de 100 mil membros, divulgou com exclusividade para a EXAME a lista do Top 100 Gestores 2026/27.

A seleção reúne profissionais de agências, veículos de comunicação, anunciantes e empresas que atuam no ecossistema de publicidade e marketing em diferentes regiões do país. Os 100 nomes foram escolhidos por voto direto da própria comunidade, em votação realizada entre os dias 8 e 14 de agosto.

A lista mantém nomes que já haviam sido escolhidos em edições anteriores e traz também novas lideranças que ganharam espaço no mercado ao longo de 2026.

"É de grande valor para o mercado formarmos uma seleção de profissionais escolhidos de uma maneira democrática e plural. A conexão entre esses potencializa o reconhecido legado deixado por eles"Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado

Ao longo do ciclo 2026/27, os integrantes do Top 100 participarão de iniciativas da comunidade. O grupo deverá definir os finalistas do Prêmio Amigos do Mercado 2026 e integrar o júri da próxima edição do Festival Élan — premiação que, neste ano, reconheceu o Choque de Gestão, da EXAME, como um dos cases vencedores —, além de participar de encontros, painéis e outras atividades promovidas pela organização.

Confira a lista completa dos Top 100 Gestores 2026/27

● Adriana Machado | Tom Comunicação
● Aimée Utsch | O Tempo
● Aldo Tozzo | WPP Media
● Alessandra Orrico | Babel-Azza
● Alessandra Souza | Omoda & Jaecoo Brasil
● Amanda Lima | ShowHeroes Group
● Ana Vieira | Publicis Brasil
● Angelica Fortes | WMcCann
● Audrey Buglian | Nacional Comunicação
● Beto Coimbra | Lojas Marabraz
● Bira Holanda | Omnicom Media
● Brunna Lopes | Banco Mercantil
● Bruno Biondo | Eletromidia
● Bruno Capitani | Amil
● Bruno Veiga | Streetwise
● Carlos Mendes (Caju) | Rádio Disney Brasil
● Carol Nadaf | Focus Media Events
● Carol Nunes | Dentsu Creative
● Cláudia Bezerra | Kind Branding
● Cristiana Chaves | Grupo de Mídia da Bahia
● Daniela Mozer | Misses-At.Work
● Daniel Kaminitz | Weach Group
● Daniel Necchi | Oitorama Filmes
● Daniela Sosigan | ZapMedia
● Danielle Shimba | Lenovo
● Danilo Fuin | Azerion
● Danilo Minicucci | Cadastra
● Dante Stoliar | SBT
● Denise Marusiak | HOC - House Of Creativity
● Diego Augusto | Mega Mídia OOH
● Elisângela Guanaira (Elis) | Guerrilha Filmes
● Elizandra Paiva (Lica) | OPL Digital
● Esequiel Coelho | BETC HAVAS
● Esmeralda Canazart | Saudali Alimentos
● Fernanda Saboya | The HEINEKEN Company
● Fernando Carone | Rádio Alpha FM
● Filipe Bartholomeu | AlmapBBDO
● Flavia Akamine | Atacadão S.A. - Grupo Carrefour
● Flávia Mendes Lourenço | Vilma Alimentos
● Flaviane Bronner | Grupo Boticário
● Flávio Barolli | Ipiranga
● Flávio Santos | MField
● Frank Santos | ICARO Media Group
● Fred Aisc | Grupo A
● Giba Andrade | NEOOH
● Grasiela Scalioni | Lápis Raro
● Guilherme Cesca | Lola\TBWA Brasil
● Guilherme Meyer | VEX
● Gustavo Amaral | Bem Brasil Alimentos
● Gustavo Hollatz | Iveco Group
● João Hernandes | Version Ads
● João Souza | Mercado Livre
● Jonas Lages | Bradesco
● Juliana Cury | Itaú Unibanco
● Karem Pugliesi | Unilever
● Kauana Pereira | OpusMúltipla
● Larissa Andrade | Milà.ag
● Leandro Formigone | Amplilume Mídia OOH
● Leandro Grisoni | Binder
● Leandro Venturineli | Ypê
● Ligia Xavier | Samsung Ads Brasil
● Lucelia Takako Morioka | COPASA
● Luiz Alberto de Campos (Juca) | Grupo Jovem Pan
● Manzar Feres | Globo
● Marcos Chaves | Mobi.BR
● Mariana Cafasso | Onestop Media
● Marilena Cadena | Nico.ag
● Mário Leão | TMC
● Mauricio Castro | Ativa
● Michelle Cirqueira | Jockey Plaza Shopping
● Nathalia Leão | Grupo Piracanjuba
● Nathalie Nasrallah | Reckitt
● Nidia Calado | MUDE DOOH
● Paulo Ilha | GALERIA.ag
● Pet Fernandes | Mento Publicidade
● Rafael Felix Collaço | CrispinBR
● Rafaela Bortoletto | One Station Media
● Raquel Ratton | Santa Casa BH
● Renan Beca | BYD Auto Brasil
● Renan Soares | Artplan
● Renata Carvalho | Grupo Raymundo da Fonte
● Renata Navarro | The Walt Disney Company
● Renata Valadares | Cálix Propaganda
● Renato Annibal | Vivo Rio
● Rodrigo Kallas | Kallas Mídia OOH
● Rodrigo Korikawa | Ibope
● Rodrigo Neves | VitaminaWeb
● Saulo Camelo | CMLO.
● Sharon Harrison | MBRF
● Silmara Reis | Logan
● Sue Ellen Durães | DoubleVerify
● Thais Libanio | Talent
● Thiago Biazetto | Tif Comunicação
● Thiago Ferreira | Rádio Bandeirantes
● Thiago Martinez | Africa
● Váleria Brasil | Wieden Kennedy
● Vanessa Sbrana | Renault
● Vanuza Goncalves | EXTE
● Wellington Gama | Senac SP
● Wellington Serrão | Mestra Comunicação

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