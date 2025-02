Drinque da Itaipava? A nova bebida da marca para o Carnaval 2025 (que não tem cerveja)

Xeque Mate, Lambe Lambe e Johnnie Walker Blonde & Citrus são algumas das opções de drinques prontos que já estão nas mãos dos foliões no Carnaval de 2025. Antes dominado por grandes marcas da coquetelaria, o mercado de bebidas 'ready to drink' (RTDs, na sigla em inglês) tem atraído cada vez mais consumidores e empresas, inclusive, com DNA cervejeiro, como a Amstel e, mais recentemente, o Grupo Petrópolis.

A dona da Itaipava, que entrou no mercado de bebidas enlatadas em outubro do ano passado, lançou um novo rótulo na temporada pré-carnavalesca. Batizada de Fest Drinks by Itaipava Spritz, a bebida, feita com saquê, vodka e aromatizante natural, é inspirada no icônico drinque italiano Spritz, que em 2024 foi eleita a quinta bebida mais consumida nos bares brasileiros.

A entrada da cervejaria no bilionário mercado de bebidas prontas é uma estratégia para alcançar jovens adultos que buscam alternativas à cerveja. O segmento deve crescer 8% globalmente em 2025 e pode movimentar US$ 85 bilhões até 2030, conforme estimativas da Nielsen.

Segundo Cristiane Rosa, head de marketing categorias e consumer insights do Grupo Petrópolis, a estratégia está alinhada aos objetivos de recuperação do grupo em 2025. A empresa busca retomar os níveis de crescimento anteriores à pandemia, por meio de inovação e estratégias bem definidas.

"Quando optamos por entrar ou apostar em uma marca, ou segmento, baseamos essa escolha em pesquisas com o consumidor para entender a aceitação e minimizar riscos", diz a executiva, que não divulga o valor de investimento.

Agora, a companhia quer aproveitar a sazonalidade do Carnaval, um período de alto consumo de bebidas e forte conexão com o público jovem. A temporada é considerada ideal para o lançamento, já que as marcas do Grupo Petrópolis têm histórico de patrocinar grandes festas e camarotes no país, ampliando a visibilidade e o alcance do novo produto. Somente esse ano, a empresa estará presente em mais de 50 eventos.

A Fest Drinks Spritz tem 5% de teor alcoólico, coloração laranja vibrante, carbonatação destacada e promete um sabor leve e refrescante, equilibrando dulçor e amargor. Sem glúten, a bebida é vendida em latas de 269 ml e se destaca em eventos noturnos pelo acabamento que brilha sob luz negra – característica também presente em outros produtos da linha Fest Drinks

"Dois fatores são importantes para a entrada no universo de RTDs. O primeiro é que o mercado de drinques prontos é muito promissor, vem crescendo e abrindo portas para novos consumidores. Hoje, vemos que muitos deixam de beber cerveja para experimentar esses coquetéis”, destaca a executiva.

O segundo objetivo, segundo ela, foi lançar os Fest Drinks sob Itaipava. "A ideia é agregar valor à marca de cerveja na totalidade. A reputação de Itaipava é emprestada aos drinques, atraindo novos consumidores que podem migrar para a cerveja no futuro", diz. "Pesquisas indicam que, ao escolher uma bebida nova, os consumidores preferem marcas conhecidas", complementa.

O lançamento de Fest Drinks Spritz será gradual, com distribuição inicial em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul. A estratégia inclui a integração da nova linha em eventos onde a Itaipava já tem presença consolidada, garantindo visibilidade e experimentação, além do uso de influenciadores digitais para ampliar o alcance e gerar afinidade. Com essa abordagem, a Itaipava reforça sua imagem de inovação, enquanto a Fest Drinks, se beneficia do reconhecimento e credibilidade da marca mãe.

"Atualmente, nosso modelo de negócio é mais enxuto e estratégico, visando fazer de 2025 o ano da retomada do Grupo Petrópolis. No lançamento dos drinques, buscamos garantir que o produto tenha boa aceitação e volume adequado. Por isso, decidimos não o disponibilizar em todo o Brasil de imediato, mas focar em regiões com maior potencial de volume e retorno positivo", destaca Rosa.

O produto já está disponível em cerca de 400 bandeiras. Conforme a empresa, os resultados de crescimento ainda não foram consolidados.