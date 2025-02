Carnaval em SP deve movimentar R$ 6,4 bilhões, estima Setur-SP

O governo Tarcísio de Freitas projeta que o Carnaval em São Paulo movimentará R$ 6,4 bilhões na economia estadual [/grifar]. A estimativa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), aponta que 4,5 milhões de turistas devem circular pelo estado durante os festejos.

Os dados são de uma sondagem que mede a movimentação financeira e o número de visitantes nos principais destinos turísticos paulistas e foram antecipados com exclusividade à EXAME.

Apenas na capital, serão 767 blocos, 860 desfiles e um público estimado em 16 milhões de foliões, o maior número já registrado , segundo a Prefeitura de São Paulo. A ocupação hoteleira média nos destinos paulistas deve alcançar 73%, mas municípios do Litoral Norte, como Caraguatatuba, e da Baixada Santista, como Itanhaém, podem atingir lotação máxima, conforme estimativa das prefeituras. Cada uma dessas cidades deve receber cerca de 300 mil foliões, considerando festas, desfiles de blocos de rua e apresentações de escolas de samba.

Criação de empregos durante o Carnaval

O levantamento aponta ainda que cidades de pequeno e médio porte do interior e litoral, como São José do Rio Pardo e São Sebastião, costumam gerar, em média, cerca de 300 postos de trabalho temporário durante o Carnaval. A capital abriu mais de mil vagas temporárias em 2024.

O período analisado inclui o pré-Carnaval (22 e 23 de fevereiro), o Carnaval (1º a 4 de março) e o pós-Carnaval (8 e 9 de março).