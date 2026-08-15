Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Minas Gerais?

O prazo para o registro das candidaturas às eleições de 2026 terminou neste sábado, 15 de agosto, com 11 candidatos na disputa pelo governo de Minas Gerais. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas tem 16.377.659 eleitores aptos a votar, o equivalente a 10,32% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A eleição definirá o sucessor do governador Romeu Zema (Novo), que está no segundo mandato e não pode concorrer novamente ao cargo. Entre os 11 candidatos estão o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), o senador Cleitinho (Republicanos) e o atual governador Mateus Simões (PSD).

Veja a lista de candidatos ao governo de Minas Gerais

Alexandre Kalil (PDT)

Ben Mendes (Missão)

Cleitinho (Republicanos)

Flávio Roscoe (PL)

Gabriel Azevedo (MDB)

Henrique Áreas (PCO)

Indira Xavier (UP)

Mateus Simões (PSD)

Patrus Ananias (PT)

Rafael Duda (PSTU)

Túlio Lopes (PCB)

Conheça os candidatos ao governo de Minas

Alexandre Kalil (PDT)

Alexandre Kalil, 67 anos, é empresário e político. Ganhou notoriedade como presidente do Clube Atlético Mineiro, cargo que ocupou entre 2008 e 2014. Em 2016, foi eleito prefeito de Belo Horizonte pelo PHS, derrotando João Leite no segundo turno, e deixou o cargo em 2022 para disputar o governo de Minas Gerais.

Na eleição estadual daquele ano, Kalil perdeu para o então governador Romeu Zema. Em 2026, volta a disputar o Palácio Tiradentes pelo PDT. O partido escolheu Carlos Mosconi (PSDB) para compor a chapa como vice-governador.

Ben Mendes (Missão)

Ben Mendes é jornalista, empresário e comunicador. Tornou-se conhecido por apresentar um programa voltado à defesa dos direitos do consumidor, e por publicar vídeos sobre relações de consumo e prestação de serviços nas redes sociais.

Em 2026, Mendes foi escolhido pelo Missão para disputar o governo de Minas Gerais. Esta é sua primeira candidatura a um cargo eletivo. O partido escolheu Cabo David Souza (Missão) para compor a chapa como vice-governador.

Cleitinho (Republicanos)

Cleiton Gontijo de Azevedo, conhecido como Cleitinho, é natural de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, e iniciou a carreira política como vereador da cidade, cargo para o qual foi eleito em 2016. Em 2018, foi eleito deputado estadual e, em 2022, chegou ao Senado Federal.

No Congresso, ganhou projeção principalmente pela atuação nas redes sociais e por pautas ligadas à redução de impostos e ao combate a privilégios. Em 2026, travou idas e vindas junto ao seu partido para disputar o governo de Minas. Luís Eduardo Falcão (Republicanos) deverá compor a chapa como vice-governador.

Flávio Roscoe (PL)

Flávio Roscoe, empresário e dirigente do setor industrial, é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Nascido em Belo Horizonte, construiu sua trajetória profissional no setor têxtil e empresarial antes de assumir a liderança da entidade.

À frente da Fiemg, passou a atuar em discussões sobre desenvolvimento econômico, indústria, infraestrutura e ambiente de negócios em Minas Gerais. Em 2026, foi escolhido pelo PL para disputar o governo estadual. O partido escolheu Ellen Miziara (PL) para compor a chapa como vice-governadora.

Gabriel Azevedo (MDB)

Gabriel Azevedo é advogado, jornalista e político. Natural de Belo Horizonte, foi eleito vereador da capital mineira em 2016 e reeleito em 2020. Em 2023, assumiu a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, cargo que ocupou até o fim de 2024.

Em 2026, deixou o campo municipal para concorrer ao governo de Minas Gerais pelo MDB. O partido escolheu Maria Helena (MDB) para compor a chapa como vice-governadora.

Henrique Áreas (PCO)

Henrique Áreas é militante do Partido da Causa Operária (PCO) e atua na organização política da legenda em Minas Gerais. Sua trajetória está ligada à militância partidária e aos movimentos políticos associados ao partido.

Em 2026, foi escolhido pelo PCO para disputar o governo de Minas Gerais. O partido escolheu Estevão Gomes (PCO) para compor a chapa como vice-governador.

Indira Xavier (UP)

Indira Xavier é militante dos movimentos de moradia e uma das principais lideranças da Unidade Popular (UP) em Minas Gerais. Sua atuação política está ligada principalmente às pautas de habitação, direitos sociais e organização popular.

Em 2026, foi escolhida pela UP para disputar o governo estadual. O partido escolheu Renato Campos (UP) para compor a chapa como vice-governador.

Mateus Simões (PSD)

Mateus Simões de Almeida, 45 anos, é advogado, professor e político. Em 2020, Simões assumiu o cargo de Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais na primeira gestão de Romeu Zema. Antes disso, o único cargo eletivo municipal que ocupou foi o de vereador de Belo Horizonte, eleito em 2016.

Após a saída de Zema para disputar a Presidência da República, disputa a reeleição para permanecer no comando do estado. O partido escolheu Danilo de Castro (União) para compor a chapa como vice-governador.

Patrus Ananias (PT)

Patrus Ananias é advogado, professor e político. Natural de Bocaiuva, no norte de Minas Gerais, construiu sua carreira política em Belo Horizonte, onde foi vereador e prefeito. Também foi deputado federal por Minas Gerais em diferentes legislaturas.

No governo federal, comandou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando participou da implementação do Bolsa Família. Em 2026, foi escolhido pelo PT para disputar novamente o governo de Minas Gerais. O partido escolheu Jarbas Soares (PSB) para compor a chapa como vice-governador.

Rafael Duda (PSTU)

Rafael Duda é operário da mineração há mais de 15 anos e é o atual presidente do Sindicato Metabase Inconfidentes, entidade que representa os trabalhadores da extração de ferro e metais básicos na Região Central de Minas Gerais. Sua trajetória política está ligada à organização partidária e à defesa de pautas trabalhistas e sociais.

Duda já disputou eleições anteriormente, tendo sido candidato a prefeito de Congonhas (em 2020 e 2024) e a deputado federal (em 2022). Em 2026, foi escolhido pelo PSTU para disputar o governo mineiro. O partido escolheu Prof. Diana de Cássia (PSTU) para compor a chapa como vice-governadora.

Túlio Lopes (PCB)

Túlio Lopes tem sua trajetória fundamentada em movimentos sindicais e populares. Ele é historiador e professor efetivo da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), tendo presidido a associação de docentes da instituição (ADUEMG) nos últimos anos.

Em 2026, foi escolhido pelo PCB para disputar o governo estadual. O partido escolheu Warlen Nunes (PCB) para compor a chapa como vice-governador.

Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Minas Gerais?

Os planos de governo oficiais de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando vai ser a eleição para o governo de Minas?

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.

Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.