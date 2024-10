Johnnie Walker lança seu primeiro drinque pronto para beber no Brasil

As bebidas "Ready to Drink" (RTD), conhecidas no jargão de marketing, estão ganhando cada vez mais espaço entre os consumidores globais. Em 2021, esse mercado movimentou cerca de US$ 32,9 bilhões, e as projeções indicam que o valor chegará a US$ 85,5 bilhões até 2030, segundo dados da pesquisa InsightAce Analytic.

No Brasil, o cenário também é favorável. Um estudo da Nielsen Scantrack apontou que, entre 2020 e 2022, o consumo dessas bebidas no varejo nacional aumentou 60%, evidenciando a ascensão do segmento.

Atenta a essa tendência, a Diageo, dona de marcas como Tanqueray, Smirnoff e Old Parr, está trazendo ao Brasil o primeiro drink pronto para beber da Johnnie Walker. Embora já comercializado em outros países, essa é a estreia da linha RTD da marca no mercado brasileiro.

O Johnnie Walker Blonde & Citrus, apelidado de “Blondinho”, chega com uma proposta de sabor suave e refrescante, combinando a leve doçura do uísque com notas de baunilha e um toque cítrico de refrigerante de limão.

“Queremos oferecer um drinque fácil de consumir, mas que mantenha a experiência premium da nossa marca. O Blondinho é a fusão perfeita entre a qualidade do nosso uísque escocês e a praticidade que o consumidor moderno busca. Por isso, ele foi escolhido para ser o primeiro RTD da Johnnie Walker no mundo”, afirma Vanessa Kalache, head de inovação da Diageo.

Blondinho: bebida é muito servidas em bares e baladas. (Divulgação/Divulgação)

Lançamento e preço

O Johnnie Walker Blonde & Citrus será vendido em latas de 269 ml, com teor alcoólico de 5%. O lançamento oficial está previsto para março de 2025, mas os fãs de Bruno Mars poderão experimentar a novidade nos shows do cantor no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Em São Paulo, a bebida será vendida por ambulantes nos eventos, embora não em latas.

O Blondinho não será uma edição limitada, mas uma adição permanente ao portfólio da Diageo, reforçando a presença da Johnnie Walker no mercado de bebidas alcoólicas prontas para beber no Brasil. O preço ainda está em fase de definição e será ajustado conforme as análises de mercado.