Cerveja e batom: a nova collab de Itaipava e Avon com Ivete Sangalo para o Carnaval

A cervejaria Itaipava e a Avon firmaram uma parceria estratégica para o Carnaval 2025, com Ivete Sangalo como embaixadora das duas empresas. Lançada nesta sexta-feira, 7, a ação digital busca ampliar a presença das marcas durante a temporada carnavalesca e fortalecer o vínculo emocional com o público.

A collab, voltada para as redes sociais, mostra Ivete em clima de folia, segurando uma lata de Itaipava e o Batom Avon Power Stay Vermelhaço. A estratégia explora a conexão entre os produtos, destacando as características da cerveja, associada a momentos de leveza, e a durabilidade do batom, que promete resistir por até 16 horas de festa sem borrar.

A ação é um exemplo de marketing colaborativo, em que duas marcas de segmentos distintos, como bebidas e cosméticos, se unem para criar uma experiência integrada para os consumidores. A campanha, que será veiculada principalmente no Instagram e TikTok, convida o público a aproveitar cada momento do Carnaval sem preocupações.

A escolha da embaixadora é uma das apostas da ação, alinhando a imagem da cantora com as duas marcas em um momento de alta visibilidade, como o Carnaval. Ivete, com seu apelo de popularidade, oferece uma conexão autêntica com o público-alvo de ambas as marcas, o que potencializa o engajamento nas plataformas digitais.

Do ponto de vista de marketing, a ativação é focada em uma comunicação que une as credenciais de cada produto. A abordagem explora o conceito de "marketing de experiência", ao conectar o produto ao momento de consumo do público, criando uma associação emocional com a festa e o espírito do Carnaval.

Além disso, a colaboração aposta no potencial das redes sociais para amplificar o alcance, utilizando influenciadores para gerar buzz e engajamento. A ativação foi criada pelas agências Wmcann e VML e visa atrair a atenção de consumidores em um período em que a concorrência por visibilidade nas plataformas digitais é alta.