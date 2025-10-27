Como uma propaganda agravou a tensão comercial entre EUA e Canadá

Uma propaganda de cerca de um minuto exibida durante a World Series, final da liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, elevou a tensão comercial entre EUA e Canadá e abriu um novo capítulo na disputa tarifária entre os dois países.

Produzido pelo governo da província de Ontário e veiculado em rede nacional na TV americana na última quinta-feira, 23, o anúncio voltou ao ar neste sábado, 25, poucas horas depois de Donald Trump anunciar um aumento de 10% nas tarifas aplicadas a produtos canadenses.

A propaganda traz trechos de um discurso transmitido em 1987 pelo então presidente Ronald Reagan sobre comércio exterior. Na gravação, Reagan afirma que medidas protecionistas podem soar patrióticas, “mas, a longo prazo, essas barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos”.

O material mira diretamente a política comercial de Trump, que já havia imposto uma tarifa de 35% sobre produtos canadenses, além de taxas adicionais para setores como o automobilístico e o de aço. Segundo a BBC, três quartos das exportações do Canadá têm os EUA como destino, e Ontário concentra grande parte da produção de veículos do país.

A publicidade irritou Trump, que na quinta-feira escreveu na Truth Social que encerraria as negociações comerciais com o Canadá após a exibição do comercial. Ele alegou que o anúncio foi criado para “interferir” no “caso mais importante de todos os tempos”.

No dia seguinte, o premiê de Ontário, Doug Ford, declarou que o anúncio deixaria de ser exibido nos EUA a partir de segunda-feira, 27, “para que as negociações comerciais possam ser retomadas”, após conversa com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Mesmo assim, o governo manteve a programação original, e o anúncio foi exibido nos jogos da final na sexta e no sábado, como registrou o Business Insider.

A Fundação Ronald Reagan também criticou o “uso seletivo de áudio e vídeo” e disse não ter recebido solicitação de autorização para o material. O gabinete de Doug Ford respondeu que os trechos são autênticos, não foram alterados e estão em domínio público, segundo a emissora pública canadense CBC.

Em publicação na Truth Social neste sábado, Trump disse que o anúncio era uma "fraude" e deveria ter sido retirado antes do campeonato. “O anúncio deles deveria ter sido retirado imediatamente, mas eles o deixaram veicular ontem à noite, durante a World Series, sabendo que era uma fraude”, escreveu, enquanto voava para a Malásia.

“Devido à grave deturpação dos fatos e ao ato hostil, estou aumentando a tarifa do Canadá em 10%, além do que eles pagam atualmente”, afirmou, sem detalhar os efeitos práticos da medida.

No campo diplomático, conforme a BBC, Trump disse a repórteres que não pretende se reunir com o primeiro-ministro canadense durante os compromissos na Ásia, onde ambos participam de encontros da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático). Na mesma viagem, Trump deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A relação comercial entre Estados Unidos e Canadá atravessa um período de tensão. O Canadá é o único país do G7 que ainda não chegou a um novo entendimento com Washington desde que Donald Trump iniciou a escalada tarifária contra seus principais parceiros.

O confronto se intensificou após a imposição de uma tarifa de 25% sobre quase todas as importações canadenses, de madeira a autopeças. A medida levou Ottawa a reagir com tarifas equivalentes sobre produtos americanos.

Em agosto, Trump aumentou para 35% as tarifas sobre itens fora do escopo do USMCA, como produtos agrícolas e madeireiros, e elevou para 50% as cobranças sobre aço e alumínio canadenses, válidas desde junho. No mês seguinte, o governo canadense suspendeu a maior parte das tarifas retaliatórias, mantendo apenas as aplicadas ao aço, ao alumínio e ao setor automotivo.

Assista ao comercial que reacendeu a disputa entre EUA e Canadá