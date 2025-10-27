Mundo

China fala em 'mundo multipolar' antes de encontro Trump-Xi Jinping

Ministro das Relações Exteriores chinês pediu o fim da politização econômica; presidente dos EUA e líder chinês devem se encontrar nesta quinta-feira

Da redação, com agências

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06h49.

O ministro das Relações Exteriores da China afirmou nesta segunda-feira, 27, que "está chegando um mundo multipolar".

Segundo a AFP, a mensagem seria uma clara indireta aos Estados Unidos, poucos dias antes da reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, prevista para acontecer nesta quinta-feira, 30.

Durante um fórum em Pequim, o chanceler Wang Yi defendeu a necessidade de “terminar com a politização dos temas econômicos e comerciais, a fragmentação artificial dos mercados globais e o recurso a guerras comerciais e batalhas tarifárias”.

Yi também criticou práticas que, segundo ele, enfraquecem a cooperação multilateral entre os países. “Retirar-se com frequência dos acordos e renegar os compromissos, enquanto forma blocos e grupos, submeteu o multilateralismo a desafios sem precedentes”, disse, sem citar diretamente os EUA.

“A maré da história não pode ser revertida, está chegando um mundo multipolar”, afirmou o ministro.

Negociadores americanos e chineses informaram no domingo, na Malásia, que estão próximos de um acordo para evitar novas tarifas de 100% sobre produtos chineses, sinalizando uma possível trégua nas tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Possível acordo comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, na próxima quinta-feira, 30, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na Coreia do Sul.

A informação foi divulgada nesta quinta, 23, pela Casa Branca. "O presidente Trump participará de uma reunião bilateral com o presidente Xi Jinping, da República Popular da China", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt a repórteres.

O encontro acontece em um cenário de tensões acirradas entre os países. Como resposta às tarifas norte-americanas, a China parou de comprar soja dos EUA e fechou o mês de setembro sem importar o grão do país pela primeira vez em sete anos, prejudicando os produtores locais.

Com esse cenário turbulento, a confirmação da reunião pela Casa Branca traz um pouco de calmaria após dias tensos entre as potências. Depois do gesto de Trump, Pequim anunciou que irá começar uma nova rodada de conversas com os Estados Unidos.

As negociações, que culminarão no encontro dos dois presidentes na próxima semana, abordarão "questões importantes sobre as relações comerciais entre China e Estados Unidos", afirmou o Ministério do Comércio chinês em comunicado.

*Com informações da AFP e EFE

