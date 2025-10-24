Trump rompe negociações comerciais com Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de quinta-feira, 23, a suspensão imediata de todas as negociações comerciais com o Canadá, alegando uso “fraudulento” da imagem do ex-presidente Ronald Reagan em uma propaganda canadense contra tarifas.

Em publicação na rede Truth Social, Trump escreveu: “TARIFAS SÃO MUITO IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA NACIONAL E A ECONOMIA DOS EUA”. Ele concluiu afirmando que, “devido ao comportamento atroz”, todas as conversas comerciais com o Canadá estavam encerradas.

A propaganda citada por Trump foi veiculada pelo governo de Ontário, província mais populosa do Canadá, e utiliza um áudio de 1987 em que Reagan critica tarifas comerciais e defende o livre comércio.

Segundo o atual presidente americano, o material foi manipulado para influenciar eleitores republicanos às vésperas de um julgamento na Suprema Corte sobre a legalidade de suas políticas tarifárias.

A Fundação Ronald Reagan criticou o uso da gravação, afirmando que o conteúdo foi usado sem autorização e que o anúncio “distorce” o contexto original das falas do ex-presidente.

Incertezas continuam

A decisão de Trump adiciona incertezas a uma das maiores relações comerciais bilaterais do mundo. Em 2024, Estados Unidos e Canadá movimentaram mais de US$ 900 bilhões em bens e serviços. Só Ontário, epicentro das indústrias siderúrgica e automotiva canadenses — setores fortemente afetados pelas tarifas de Trump —, abriga cerca de 16 milhões de habitantes.

Segundo fontes americanas, Trump considera que o anúncio canadense foi uma provocação estratégica, feita justamente antes da audiência marcada na Suprema Corte para 5 de novembro, que analisará a validade de suas tarifas baseadas na origem dos países. Caso a Corte derrube essas medidas, o governo americano poderá ser obrigado a devolver bilhões de dólares já arrecadados.

O dólar canadense caiu após o anúncio. Nem a Casa Branca, nem os escritórios do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e do premiê de Ontário comentaram o caso até o momento.

Desde seu retorno à presidência, Trump tem utilizado sua rede social para anunciar medidas comerciais, impondo ou retirando tarifas com base em posicionamentos políticos, ou econômicos dos parceiros.

Esta não é a primeira vez que ele ameaça cortar relações com o Canadá.

No início deste ano, Trump já havia interrompido negociações por conta do Imposto sobre Serviços Digitais canadense, o que levou o país vizinho a suspender a cobrança e reabrir os canais de diálogo.

Trump e Carney devem se encontrar na próxima semana durante as cúpulas da Asean e da Apec, na Malásia e na Coreia do Sul, respectivamente.

*Com informações de EFE