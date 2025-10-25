Trump anuncia aumento de 10% nas tarifas sobre o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou neste sábado, 25, que irá aumentar as tarifas contra o Canadá em 10% “acima do que eles estão pagando agora”. O anúncio foi feito por meio de um post na rede social Truth Social.

O motivo da retaliação seria uma resposta a “propaganda fraudulenta”, na visão da autoridade, envolvendo o falecido ex-presidente dos EUA, Ronald Reagan, um ícone republicano.

A publicidade teria sido veiculada pelo governo da província canadense de Ontário, utilizando trechos de Reagan falando que tarifas causam guerras comerciais e desastres econômicos.

No entanto, Trump alega que as informações estão distorcidas. Segundo a autoridade, a Fundação Reagan teria se posicionado afirmando que eles “criaram uma campanha publicitária usando trechos seletivos de áudio e vídeo do presidente Ronald Reagan”, deturpando o discurso presidencial de rádio.

A Fundação, de acordo com Trump, ainda acrescenta que os envolvidos “não buscaram nem receberam permissão para usar e editar as declarações”. "A Fundação e Instituto Presidencial Ronald Reagan estão analisando suas opções legais sobre o caso", diz o post.

"O anúncio deveria ter sido retirado do ar imediatamente, mas eles o deixaram ser exibido na noite passada, durante a World Series, sabendo que se tratava de uma fraude", publicou Trump.

O Canadá já está sujeito a tarifas médias de 35% sobre produtos exportados para os EUA, além de taxas adicionais que encarecem ainda mais setores estratégicos.

Segundo a Reuters, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse na sexta-feira, 24, que o Canadá estava pronto para retomar as negociações comerciais com os Estados Unidos.