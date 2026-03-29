Carlos Moreno volta à publicidade em campanha de papel-toalha da Bracell; veja

O ator Carlos Moreno, que por 35 anos foi o rosto de campanhas de produtos de limpeza e utilidades domésticas no Brasil, entre elas, as icônicas peças da Bombril, retorna à publicidade em uma campanha da marca Absoluto, pertencente ao portfólio de papéis da Bracell Papéis.

A ação promove o Absoluto Máxima Performance, versão premium do papel-toalha, e aposta na memória afetiva das propagandas dos anos 1990 para comunicar os atributos técnicos do produto.

A campanha, desenvolvida pela agência Peralta, usa humor referencial ao estilo publicitário da década passada e faz comparativo direto de desempenho com concorrentes da categoria, além de confrontar o produto com alternativas de uso comum na rotina doméstica brasileira, como o pano de limpeza. No segmento de papel-toalha, Absoluto compete com marcas como Snob, Kitchen e Scott, além das linhas próprias de grandes varejistas.

O principal argumento comercial da campanha é a resistência do produto. Segundo a Bracell Papéis, o Absoluto Máxima Performance apresenta resistência duas vezes maior do que a média dos principais concorrentes da categoria — diferencial atestado por certificação com metodologia validada pelo Inmetro, segundo a empresa. O produto é fabricado com 100% de celulose de alta qualidade e maior gramatura.

"Absoluto Máxima Performance vem para fortalecer o uso da categoria na rotina dos consumidores. Com um papel-toalha duas vezes mais resistente, ele torna as atividades do dia a dia mais práticas e eficientes", afirma Jonas Naranjo, head de marketing da Bracell Papéis.

"Para provocar uma reflexão sobre o valor que esse produto oferece no dia a dia das pessoas, ninguém poderia ser melhor do que Carlos Moreno: um rosto que carrega décadas de credibilidade na categoria de limpeza e reforça a confiança que queremos transmitir sobre a qualidade do produto", complementa o executivo.

A estratégia da marca se apoia explicitamente no vínculo emocional que gerações de consumidores construíram com Moreno durante suas aparições televisivas.

"Existe uma geração inteira que aprendeu a confiar em produtos de limpeza vendo o Carlos Moreno na TV. A gente quis resgatar esse código cultural, mas colocando ele a serviço de uma conversa atual: mostrar, de forma simples e direta, que performance de verdade muda a rotina e o custo real de uso", diz Alexandre Peralta, CEO da Peralta.

O discurso de "custo real de uso" é um dos eixos centrais da campanha. A Bracell Papéis aposta na ideia de que o consumidor frequentemente toma decisões de compra com base apenas no preço de gôndola, sem considerar o rendimento efetivo do produto.

"Na prática, o desempenho do papel toalha pode impactar diretamente o custo real de uso", diz Naranjo. "Buscamos traduzir as diferentes possibilidades de aplicação do papel-toalha, desde a limpeza de superfícies e eletrodomésticos até pequenas tarefas do dia a dia, reforçando que, no caso do nosso produto, como a resistência é maior, é possível, inclusive, fazer mais atividades usando menos papel."

Para o ator, o retorno à telinha tem motivação pessoal. "Poder voltar ao ambiente de estúdio, lugar que eu amo, é muito gratificante. Ainda mais com roteiros tão divertidos e produção impecável", diz Carlos Moreno. A Bracell Papéis não divulgou o investimento total na ação.