Vini Jr. chega a 14 patrocínios e amplia força na publicidade em ano de Copa

O atacante Vinícius Júnior ampliou sua presença no mercado publicitário e passou a figurar entre os atletas com maior número de contratos comerciais no mundo. Aos 25 anos, o jogador soma 14 patrocínios ativos e, em 2026, assumiu o papel de embaixador global da Havaianas, em movimento que reforça sua atuação fora de campo em um ano de Copa do Mundo.

O acordo com a marca inclui o lançamento de duas coleções. A primeira tem como referência o universo dos videogames, com elementos visuais associados à estética gamer. A segunda aborda a trajetória do atleta, com menções à sua origem em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, o jogador mantém presença constante em decisões esportivas, com participações em gols e assistências em competições como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Paralelamente, expandiu sua atuação comercial com contratos em diferentes categorias.

Entre as marcas associadas ao atleta estão Nike, fornecedora de material esportivo, PlayStation, Pepsi, Gatorade, Rexona, Omo, Clear, Vivo, Boss, Prada, UNESCO, Dubai Tourism e Betnacional.

Segundo Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, empresa responsável pela gestão da carreira do jogador, a estrutura que atende o atleta opera de forma semelhante à de uma companhia. “Existe uma organização com áreas executivas, jurídicas, comerciais, de marketing e comunicação que acompanham todas as frentes”, afirma.

A operação inclui a gestão de contratos comerciais e iniciativas ligadas ao instituto do jogador, voltado à educação de crianças e jovens e à formação de professores com foco em práticas antirracistas.

O desempenho financeiro acompanha a expansão da marca pessoal. Em levantamento divulgado pela Sportico, o atacante aparece entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo, com rendimento estimado em US$ 58 milhões, atrás de Neymar, com US$ 60 milhões, e de Cristiano Ronaldo, líder da lista, com US$ 260 milhões.

Outro indicador de mercado foi divulgado pela consultoria SportsPro, que apontou o jogador como o atleta mais comercializável do mundo em 2024, atrás apenas da ginasta Simone Biles e à frente de nomes como Kylian Mbappé e Lionel Messi.

Para executivos do setor, o posicionamento público do atleta também contribui para o interesse das marcas. Lucas Mineiro, vice-presidente da Roc Nation Sports no Brasil, afirma que a demanda por parcerias é constante e associa esse movimento à atuação do jogador em pautas sociais, incluindo o combate ao racismo.

Na avaliação de Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, o atleta ocupa um espaço que combina desempenho esportivo, presença internacional e atuação fora de campo. “Ele reúne exposição global, participação em um clube de grande alcance e posicionamento em temas sociais”, afirma.

Bruno Brum, CMO da End to End, afirma que o volume e a diversidade de contratos indicam a consolidação do jogador como ativo comercial. “A capacidade de se conectar com diferentes públicos amplia o valor da imagem no mercado publicitário”, diz.