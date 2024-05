Alexandre Peralta deixa a Africa Creative e reabre a agência Peralta

O publicitário Alexandre Peralta, a mente criativa por trás de campanhas icônicas do Itaú com nomes como Madonna, Fernanda Montenegro e a bebê Alice, anunciou nesta segunda-feira, 20, o relançamento da Peralta Creatives. Após quatro anos dedicando-se exclusivamente às estratégias de comunicação do banco na Africa Creative, ele retoma à sua própria agência com a gigante Bracell, parte do grupo do grupo asiático Royal Golden Eagle (RGE), como novo cliente.

"A Peralta é uma agência que tem 12 anos. Em 2020, o Itaú me convidou para trabalhar com exclusividade para a marca via a sua agência, a Africa, em um momento importante de reposicionamento da marca. Cumprida a missão, estou de volta agora à Peralta, 100% dedicado a ela", diz o publicitário à EXAME.

Fundada em 2007, a Peralta Creatives já atendeu marcas de segmentos diversos, como Natura, PepsiCo, Mondelez, Pirelli, Samsung e Whirlpool, e ao longo dos anos foi responsável por cases relevantes. Para a PepsiCo, por exemplo, liderou o relançamento da marca Quaker no Brasil e no México, além de revitalizar a presença de Toddy no Brasil e na Argentina. A agência também acumula reconhecimentos em festivais de criatividade, como Effie Awards, Cannes Lions e FIAP (Festival Ibero-Americano de Publicidade).

Agora, a Peralta estará à frente da estratégia de comunicação da Bracell, uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo, que prevê o lançamento de uma nova marca premium. Segundo o executivo, a companhia tem como meta atingir uma fatia de mercado entre 20% e 25% nos próximos três a quatro anos.

A Bracell ainda planeja aumentar em 50% a capacidade de sua recém-inaugurada megafábrica localizada em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, próxima à sua unidade de produção de celulose. Com um investimento inicial de R$ 2,5 bilhões, a capacidade de produção do espaço, atualmente de 240 mil toneladas anuais, será expandida para 360 mil toneladas por ano com a adição de duas novas máquinas.

Reforço em IA

Com a ambição de colocar a tecnologia no centro de suas estratégias, a Peralta Creatives contará com a parceria e consultoria de Carlos Ricardo, ex-PepsiCo, Mondelez e BBVA, que trabalhou nos últimos seis anos na equipe global da HP, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O profissional liderou uma transformação de marketing na área de conteúdo, construindo um estúdio de produção interno na companhia, que utiliza inteligência artificial (IA) para transformar a criação e produção de conteúdo.

"Queremos aproveitar a experiência de Carlos na construção de uma esteira estratégica de produção de conteúdo para nossos clientes, usando a IA como principal acelerador", afirma o publicitário. "Carlos, que já foi cliente da Peralta tanto na PepsiCo quanto na Mondelez, é um visionário em marketing. Tê-lo a bordo é um enorme diferencial competitivo", complementa.

Carlos Ricardo e Alexandre Peralta também colaboraram como coautores do livro "Ideias que espalham", lançado em 2010, que contou com a participação de Adam Morgan, autor britânico de "Eating the Big Fish".