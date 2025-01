Bracell reforça compromisso com sustentabilidade e mira em metas ambiciosas para 2030

O Brasil é destaque mundial na indústria de celulose, sendo o segundo maior produtor global com mais de 11% do volume total, atrás apenas dos Estados Unidos. Já quando o tópico é exportação, o país lidera o ranking, atuando de forma estratégica em um mercado que deve alcançar US$ 372 bilhões até 2029, segundo a plataforma de análises Statista.

Esse protagonismo também está ligado ao compromisso brasileiro com práticas que reduzem emissões de CO₂ e otimizam o uso de energia. Entre os principais players do setor, e referência em iniciativas sustentáveis, está a Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial.

Agenda Bracell 2030

Com mais de 20 anos de atuação no Brasil, a Bracell reforça o seu foco estratégico com a implementação da Agenda Bracell 2030, um planejamento que estabelece metas ambiciosas para enfrentar os desafios globais de gestão ambiental e promover um impacto positivo nas comunidades onde atua.

Lançada em 2023, a iniciativa reúne 14 metas para os próximos sete anos, estruturadas em quatro pilares: Ação pelo Clima, Paisagens Sustentáveis e Biodiversidade, Promoção do Crescimento Sustentável e Empoderando Vidas.

Entre os compromissos firmados pela empresa estão a redução de 75% das emissões de carbono por tonelada de produto, a remoção de 25 milhões de toneladas de CO₂ da atmosfera até 2030 e o cumprimento do Compromisso Um-Para-Um, que assegura a preservação de 1 hectare de vegetação nativa para cada hectare de eucalipto plantado.

“A sustentabilidade é o alicerce de tudo o que fazemos", explica Marcio Nappo, vice-presidente de sustentabilidade da Bracell. Segundo ele, a atuação da empresa reforça como o setor pode combinar crescimento econômico com responsabilidade ambiental.

“Nossos esforços são guiados pelo compromisso de deixar um legado positivo. Acreditamos que, ao unir práticas responsáveis, inovação e inclusão, estamos não apenas construindo um futuro melhor para o setor de celulose, mas também para as gerações que virão.”

Esse compromisso é refletido em ações concretas que já trouxeram resultados expressivos. Em 2024 a Bracell alcançou 92% da meta de preservação ambiental, que tem foco em biomas como Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A iniciativa inclui, ainda, o monitoramento de fauna e flora, o controle de espécies invasoras e a restauração de áreas degradadas.

Na gestão de recursos naturais, a companhia atua com o reaproveitamento de potássio de efluentes industriais para fertilização florestal. Na fábrica de Lençóis Paulista, considerada a maior e mais sustentável do mundo, toda a operação é livre de combustíveis fósseis e utiliza energia renovável. Além disso, 95% da água captada do Rio Tietê é devolvida ao meio ambiente com qualidade superior aos padrões legais.

“Esses esforços integrados ajudam a fortalecer os ecossistemas locais, contribuindo para objetivos globais, como a preservação da biodiversidade e a mitigação das mudanças climáticas.”

A empresa também leva essa responsabilidade ao segmento de tissue (papel higiênico, papel-toalha, guardanapos, fraldas, jumbo roll e linha professional) por meio da Bracell Papéis. A fábrica, em Lençóis Paulista (SP), opera sem combustíveis fósseis e utiliza 100% de energia verde gerada pelo maior painel solar da América Latina, com capacidade de 9 MW.

Com produção anual de 290 mil toneladas, sendo 240 mil em São Paulo, a unidade se destaca pela tecnologia de ponta, eficiência energética e inovação, posicionando-se como uma das mais sustentáveis do setor.

Compromisso com a inovação

Desde a sua chegada no país, a Bracell já investiu mais de US$ 6,5 bilhões, gerando mais de 11 mil empregos diretos e ultrapassando 25 mil postos de trabalho ao considerar os indiretos. Suas operações abrangem os estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco, e são guiadas pela filosofia dos "5Cs", onde tudo o que faz deve beneficiar a comunidade, o país (Country, em inglês), o clima e seus clientes, e só assim será bom para a companhia.

De acordo com Nappo, para fortalecer sua atuação responsável, a empresa aposta em uma abordagem que inclui um diálogo constante com os stakeholders, além de canais abertos para ouvir as necessidades das comunidades (por meio do Bracell Social, braço de investimento social da companhia), funcionários e parceiros. Tudo isso ajuda a garantir que as ações da companhia reflitam as expectativas de todos os envolvidos.

“Acreditamos que a sustentabilidade é um esforço coletivo. Com o propósito de fazer a diferença em cada detalhe, estamos comprometidos em ser parte da solução para os desafios globais e continuar trabalhando para alcançar um equilíbrio entre crescimento econômico, bem-estar social e proteção ambiental’, conclui Nappo.