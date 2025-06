Cannes Lions 2025: veja as campanhas que devem conquistar os jurados este ano

O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions é um dos eventos mais importantes do mercado publicitário. A meu ver, seu valor está na capacidade de apontar a evolução da linguagem e da comunicação das marcas a partir da análise das campanhas vencedoras. O evento começa próximo no dia 16 de junho, e eu já tenho minhas apostas de possíveis ganhadores de leões nesta edição.

Em geral, o caráter transformador de uma ação ou campanha é um importante fator que determina sua possibilidade de levar um leão para casa. A inovação tecnológica, o humor ou o apelo emocional bem contextualizado também são recursos valorizados em festivais como esse.

Muitas vezes, os jurados destacam campanhas que evidenciam o papel de uma marca para além do seu produto ou serviço, evidenciando a capacidade da publicidade de dar visibilidade para causas e questões importantes para a sociedade.

Abaixo, deixo exemplos de campanhas com boas chances de levar alguns leões. Elas são fruto da minha pesquisa realizada ao longo do ano e sugestões que recebi de colegas, leitores e alunos.

“Emergency SOS on Apple Watch” - Apple

Criado pela TBWA\Media Arts Lab de Sidney (Australia) para a Apple, a campanha é baseada em histórias reais e usa os áudios verdadeiros das ligações feitas pelo Apple Watch para pedir ajuda.

“Life Donor Card” – Mastercard

Uma campanha que usa o cartão de crédito para dar visibilidade e incentivar a doação de órgãos. Realizada na Alemanha, onde somente 15,3% da população tem a documentação de doador de órgão.

“Her Dome”: Campanha de Proteção à Mulher

Realizado pela DPZ para a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, "Her Dome" já foi indicado ao shortlist de GLASS em Cannes. A ação, que utiliza tecnologia em prol da proteção feminina, promete trazer leões para o Brasil.

T-SEARCH®: The #OutfitOfVisibility

Campanha brasileira da Cappuccino para a ONG Mães da Sé, essa iniciativa dá alcance para a campanha de crianças desaparecidas. Uma ideia incrível que une cultura e causa social.

“Code My Crown” - Dove

A agência Edelman do Reino Unido criou para Dove uma campanha que ajudou a levar cabelos afros para os games online.

“A Seat At The Table”: igualdade de gênero na gastronomia

Criada pela Droga5 para a Stella Artois, o projeto da plataforma de equidade na gastronomia brasileira conta com várias iniciativas realizadas nos últimos quatro anos, conseguindo aumentar em 20% a presença feminina na edição brasileira do Guia Michelin.

“So Win” – Nike

A Nike se destacou no intervalo comercial do Superbowl deste ano com uma campanha impactante que exalta o protagonismo feminino no esporte. Agora em Cannes Lions deve ganhar algum leão. Narrado pela rapper Doechii, o vídeo traz nomes de peso como Caitlin Clark, A’ja Wilson, Sha’Carri Richardson, Sabrina Ionescu e Sophia Smith Wilson. A narrativa mostra como as atletas superam limites impostos por estereótipos e usam o “você não pode” como energia para conquistar novos patamares.

“Dream Job” – Google

Google também esteve no intervalo do SuperBowl com uma narrativa bastante emocional para evidenciar a relevância de tecnologias como o Gemini Live no cotidiano das pessoas. Quem sabe ganha um prêmio agora em Cannes Lions.

