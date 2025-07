Campanha da Oficina com Milton Nascimento foge das convenções. Ainda bem

Milton Nascimento é um pai não convencional, que adotou seu filho Augusto, de 31 anos, em 2017. Também é uma personalidade fora dos padrões das campanhas publicitárias. É um artista excepcional, que talvez não tenha alcançado o mesmo reconhecimento de seus contemporâneos.

Agora, aos 82 anos, ele estrela sua primeira campanha de moda. Com o tema “Ícones são eternos”, a marca Oficina traz Milton e Augusto usando clássicos do guarda-roupa masculino, peças que resistem ao tempo na essência, como camisas sociais, calças chino, camisas polo, camisetas e mocassins.

“Amor de pai é como a música: os dois têm um mistério profundo e, ao mesmo tempo, uma certeza. Só após ser pai do Augusto, entendo um pouquinho o mistério da eternidade”, disse Milton.

O crescimento da marca

A campanha chega no melhor momento da Oficina. A marca apresentou crescimento de 44% em faturamento no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando se considera o mesmo número de lojas, o crescimento foi de 22%, com algumas de suas 30 unidades apresentando aumento de até 60% nas vendas.

A marca foi fundada por Gabriel Zandomênico, mineiro como Milton Nascimento, inicialmente como uma camisaria. Foi incorporada à Reserva, expandiu as linhas de produtos e mais tarde passou a ser parte do grupo Azzas 2154. Seu propósito é atualizar os clássicos do guarda-roupa masculino.

“Ter Milton como rosto da campanha é uma honra, e também uma enorme responsabilidade. Ele é o maior”, afirma Zandomênico.

Realização como pai

A campanha foi fotografada na casa do cantor no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. É assinada pelo diretor criativo Matheus Senra, com direção de fotografia de Philippe Noguchi, imagens de Juliana Rocha e roteiro de Mari Faria. O lançamento está previsto para amanhã, 17 de julho, nos canais digitais da marca.

Com Milton em destaque, a Oficina assume a responsabilidade de trazer um olhar mais diverso para o marketing e valorizar a cultura brasileira. Para Milton, a paternidade foi uma realização. “Sempre quis viver o Dia dos Pais sendo pai. Com a chegada do Augusto, tudo mudou — minha vida em casa, nos palcos e no trabalho. É como se estivesse começando agora. Estou vivendo meu melhor momento.”