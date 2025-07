Marca de cashmere Loro Piana é colocada em administração judicial por explorar trabalhadores

A Loro Piana, a luxuosa empresa italiana de cashmere do grupo LVMH, dono da Louis Vuitton, foi colocada por um tribunal de Milão sob administração judicial por terceirizar a produção para fornecedores que supostamente exploravam trabalhadores dentro de sua cadeia de suprimentos , informa reportagem do Financial Times.

Assim, a Loro Piana se tornou a mais recente marca de luxo da Itália a se ver envolvida em uma série de investigações sobre violações de direitos trabalhistas.

A luxuosa empresa italiana de cashmere foi adquirida pela LVMH — o maior conglomerado de luxo do mundo — em 2013. Em março deste ano, Frédéric Arnault, filho do fundador da LVMH, Bernard Arnault, foi nomeado CEO da marca, com sede em Milão.

Segundo a decisão judicial, a qual o Financial Times teve acesso, a Loro Piana teria repassado a produção de roupas, incluindo jaquetas, para a Evergreen Fashion Group, uma empresa de propriedade chinesa, e a produção das peças de vestuário ''foi realizada em um contexto de exploração do trabalho”.

De acordo com a reportagem, a empresa ficará sob administração judicial por um ano, com a finalidade de corrigir as deficiências em sua cadeia de suprimento.

Neste período, um administrador nomeado pelo tribunal supervisionará as operações da marca. O FT diz ainda que a marca não está sob investigação criminal, e, caso a empresa cumpra as exigências legais antes do prazo de 12 meses determinado pelo tribunal, a ordem será revogada.

Procurada pela reportagem, a Loro Piana recusou-se a comentar a decisão.