Ela acorda 4h da manhã, joga tênis diariamente e pede café por e-mail

Por volta das 4h da manhã, Anna Wintour inicia o seu dia. Conhecida por sua disciplina e eficiência, a diretora global da Vogue e ex-editora-chefe da edição americana começa a manhã com uma leitura atenta dos principais jornais, como The New York Times, The Wall Street Journal e The Guardian para ficar atualizada.

Após as leituras, Wintour segue com a sua verificação diária de redes sociais, como X (antigo Twitter) e Instagram. Wintour costuma usar um perfil anônimo, o que permite que ela acompanhe as tendências e o que está sendo discutido nas plataformas, mas sem revelar sua identidade.

Exercício físico também é uma parte importante de sua rotina, e Wintour pratica tênis diariamente ou faz caminhadas.

No quesito preparação para o dia, Anna conta com o auxílio de maquiadores e cabeleireiros profissionais, garantindo que seu visual, quase sempre composto por tailleur Chanel ou vestidos florais, esteja sempre impecável. Os óculos escuros de grau e as sandálias Manolo Blahnik completam o look característico.

Antes de chegar ao escritório, suas assistentes passam na Starbucks e buscam um café latte grande e quente, além de um muffin de blueberry, embora Anna raramente coma o muffin.

Decisões rápidas

Durante as quase quatro décadas que esteve à frente da Vogue americana, Anna chegava à redação entre 8h e 8h30, já com a agenda cheia. Hoje, como diretora global da marca, não é diferente.

Seu dia é repleto de reuniões curtas, geralmente de no máximo 15 minutos. Ela prefere reuniões menores, acreditando que elas são mais eficazes para tomadas de decisões importantes.

Wintour não adota a microgestão; pelo contrário, ela delega responsabilidades e incentiva a autonomia de sua equipe. No entanto, mantém uma grande reunião semanal para garantir o alinhamento entre os setores com que trabalha.

Durante o dia, Wintour faz questão de pedir seu café às assistentes por e-mail, com uma mensagem simples e direta: “coffee please” ("café, por favor").

Produtividade constante

Após o expediente no escritório, Anna segue para compromissos externos, como visitas a ateliês de designers ou reuniões no Metropolitan Museum of Art, onde organiza o MET Gala anualmente.

Por volta das 17h, ela deixa o escritório, mas não sem antes levar uma bolsa com os materiais que precisam de sua aprovação.

Em casa, sua produtividade não diminui. Anna revisa materiais, faz anotações e se prepara para o dia seguinte. Para manter sua produtividade máxima, ela costuma dormir por volta das 22h.