Da moda à confeitaria: os hobbies de Marcella Tranchesi

Nas redes sociais, Marcella Tranchesi possui mais de um milhão de seguidores que diariamente acompanham temas relacionados à beleza, moda, bem-estar e mais recentemente a gastronomia. No ano passado, Tranchesi criou a marca de quitutes Doce Aquarella.

“Comecei nas redes sociais compartilhando essas receitas — fosse no YouTube, Instagram ou Snapchat, eu me adaptava ao formato e dividia essa paixão. Isso aflorou ainda mais quando em 2020, quando ficamos meses em casa, nos aventurando na cozinha: quem passou ileso pela ideia de assar um bolo delicioso ou até tentar fazer um pão caseiro? Adaptei meu conteúdo para receitas caseiras, momentos de carinho e afeto em torno de doces gostosos e nostálgicos, simples e saborosos”, diz.

Fora das redes sociais, Marcella dedica seu tempo livre na prática esportiva com a luta funcional, planejando viagens e assistindo filmes clássicos. Confira.

Esporte: Musculação para longevidade e luta funcional na One To One Fight para desestressar. Não vivo sem os dois!

Filme: Casablanca. Um clássico romântico que sempre assisto. Amo esse filme!

Livro: O Poder do Hábito. Mudou minha relação com rotina, disciplina e hábitos e influenciou meu trabalho e meus cuidados com a saúde.

Viagem memorável: Minha primeira vez nos Lençóis Maranhenses, lugar mais lindo do mundo. Meu marido é maranhense e desde o início do namoro, era um sonho conhecer. Voltaria todo ano. Outra viagem inesquecível foi a primeira ida para as Maldivas — quando fui pedida em casamento. Memórias deliciosas.

Peça de roupa de desejo: No momento, os acessórios do último desfile de Celine com seu novo diretor criativo Michael Rider.

Prato marcante: A feijoada da casa da minha mãe. Era um dos nossos pratos favoritos e presente em toda comemoração em família!