Autenticidade define influência para 70% dos brasileiros, mostra estudo do IAB

Segundo o estudo #Publi 2025, 8 em cada 10 brasileiros já compraram após recomendação de influenciadores, com destaque para formatos como unboxings, reviews detalhados e depoimentos (demaerre/Getty Images)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16h56.
Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 17h07.
A autenticidade é o principal fator de influência para 70% dos brasileiros na hora da compra. O dado faz parte da 3ª edição do estudo “#Publi 2025: identificação e autenticidade na creator economy”, realizado pelo IAB Brasil em parceria com a Offerwise e patrocinado pela Creo.
O levantamento confirma uma tendência já observada no comportamento do consumidor: mais que alcance ou fama, o que sustenta a relação entre creators e consumidores é a confiança, a autenticidade e a criatividade. Formatos como avaliações detalhadas (37%), unboxings (37%) e depoimentos (37%) se destacam por oferecer transparência.
Segundo Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil, os resultados refletem a evolução do setor. “A creator economy amadureceu e exige autenticidade e identificação. O consumidor não quer só ver produtos, mas sentir que o criador tem uma relação real com o que comunica. Esse é o diferencial que mantém o influenciador como um canal relevante e em crescimento.”
A pesquisa foi apresentada nesta quarta-feira, 9, durante o Adtech & Branding 2025, um dos principais eventos de publicidade digital do país. O estudo ouviu 1.500 pessoas em todo o Brasil entre maio e junho deste ano.
O estudo mostra que micro e médios influenciadores podem alcançar relevância semelhante à de celebridades quando se conectam de forma verdadeira com suas comunidades. A transparência reforça essa credibilidade: 80% dos respondentes confiam mais nas publis quando o criador mostra detalhes reais do produto, inclusive possíveis defeitos.
A pesquisa também indica que 8 em cada 10 brasileiros já compraram algo a partir da recomendação de um influenciador. Entre eles, a maioria se declara satisfeita com a experiência. Além disso, 30% dizem que os criadores impactam fortemente suas decisões de compra.
“É interessante notar que a publicidade está se transformando em entretenimento – principalmente para a Geração Alpha, que nasceu tão imersa no universo digital que já vê as 'publis' com naturalidade, sem o estranhamento que marcou gerações anteriores. Para eles, a publicidade não é uma interrupção, mas parte do conteúdo que consomem”, diz Nina Kobayashi, diretora de social & influence da Creo Brasil, agência da Omnicom.
Nove em cada dez brasileiros acompanham conteúdos de influenciadores ao menos duas vezes por semana, com preferência pelos vídeos curtos. As mulheres lideram em adesão: 82% delas já realizaram compras a partir de 'publis', nove pontos percentuais acima dos homens.
O impacto também varia por idade e renda. Pessoas de até 39 anos e em situação financeira mais confortável são as que mais declaram ter adquirido produtos por recomendação.
A edição de 2025 trouxe pela primeira vez um recorte sobre a Geração Alfa (14 a 17 anos). Entre esses jovens, os fatores de maior influência para seguir um criador são entretenimento e diversão. As qualidades mais valorizadas são diversão, criatividade e engajamento, enquanto a confiança ocupa posição secundária.
Embora sejam os que mais consomem conteúdo, os adolescentes apresentam menor taxa de conversão em compras. Apenas 68% afirmam já ter adquirido um produto por recomendação de influenciador, contra 77% das demais gerações. Apenas 10% reconhecem forte impacto dos criadores em suas decisões de compra, ante média de 22% nos outros grupos.