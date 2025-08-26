IAB Brasil lança guia de publicidade digital para apostas online

O IAB Brasil lançou um guia de publicidade digital voltado ao setor de apostas online. O material reúne diretrizes, boas práticas e responsabilidades para campanhas de comunicação nesse segmento, em linha com a regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) e com as normas do Conar.

Segundo a entidade, o objetivo é consolidar em um único documento parâmetros de atuação para agências, anunciantes e influenciadores que divulgam esse tipo de serviço no ambiente digital.

“A publicidade digital é uma poderosa ferramenta de comunicação, mas exige responsabilidade. O objetivo deste guia é oferecer ao mercado um material de referência que une clareza, aplicabilidade e alinhamento regulatório”, diz Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil, em nota.

O guia destaca que a publicidade regulada pode exercer papel educativo. A CEO do IAB Brasil explica que as campanhas ajudam a informar o público sobre quais plataformas são seguras, fiscalizadas e comprometidas com políticas de jogo responsável.

“A publicidade regulada cumpre uma função social educativa ao informar o público sobre quais plataformas são seguras, fiscalizadas e comprometidas com políticas de jogo responsável, além de desempenhar um papel relevante na construção de marcas confiáveis que geram credibilidade e reduzem o apelo de ofertas irregulares”, complementa.

Entre as recomendações, o documento orienta que não sejam utilizadas expressões que estimulem compulsão ou urgência, como “Corra, é sua última chance”. Também desestimula mensagens que associem apostas a ganhos financeiros garantidos, como “Transforme R$ 10 em R$ 1.000 rapidamente”.

O texto ressalta ainda que campanhas digitais devem prezar pela clareza e pela transparência. “Influenciadores digitais e agências devem adotar uma abordagem ética, transparente e consciente ao promover esse tipo de serviço”, destaca o guia.

O documento alerta ainda para os riscos de campanhas que incentivem comportamentos prejudiciais. “As campanhas nas mídias digitais devem sempre ser feitas com cuidado, evitando qualquer tipo de apelo enganoso ou incentivo a comportamento de risco, seja financeiro ou mental”, afirma o material.

Ainda segundo o IAB Brasil, a iniciativa busca apoiar o mercado em um momento de mudanças regulatórias, promovendo educação e compliance no setor de publicidade digital. A entidade defende que a consolidação de regras e boas práticas fortalece a confiança do consumidor e amplia a transparência no setor de apostas. O guia de publicidade digital para apostas online já está disponível para download no site do IAB Brasil.