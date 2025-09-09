Apple aposta em Dua Lipa para promover o iPhone 17 nas redes sociais

A Apple lançou nesta terça-feira, 9, o iPhone 17 durante seu evento anual, mas foi fora do palco que a campanha ganhou força. A cantora Dua Lipa apareceu em suas redes sociais com o novo modelo Pro na cor laranja em ação global que coloca o marketing de entretenimento no centro da estratégia de divulgação.

Em turnê mundial com a Radical Optimism Tour, a artista foi uma das primeiras a ter acesso ao novo modelo. Em publicação compartilhada em collab com a marca, ela compartilhou imagens de bastidores e trechos de show gravados com o novo modelo, incluindo momentos no palco e no camarim.

A iniciativa conecta o lançamento à cultura pop e amplia o alcance da comunicação para além do público tradicional de tecnologia. O movimento repete a lógica de parcerias com personalidades capazes de engajar diferentes gerações e gerar conversas nas redes.

Nas redes, os comentários variaram de elogios à cantora, chamada de “rainha do marketing do iPhone”, a críticas sobre a escolha de uma celebridade como rosto da campanha. Alguns seguidores pediram até um documentário da turnê no Apple TV ou um show completo gravado com o novo aparelho. Outros destacaram a estética do design ultrafino do iPhone 17 Air, de apenas 5,6 milímetros, que também gerou questionamentos sobre durabilidade.

Conforme mostrou a EXAME, a Apple apresentou os iPhone 17 Pro e Pro Max, versões de alto desempenho com foco em câmeras e autonomia. Os modelos trazem corpo em alumínio, sistema de resfriamento inédito e atualizações no processador. A mudança mais perceptível está nas lentes: todas as câmeras traseiras têm sensores de 48 MP, com zoom óptico que pode chegar a 8x no Pro Max.

O novo design substitui o titânio pelo alumínio, escolhido por ser mais leve e eficiente na dissipação de calor. Segundo a Apple, o ganho de desempenho chega a 40% em relação ao iPhone 16 Pro. O espaço extra também permitiu ampliar a bateria: o Pro Max passa a oferecer até 39 horas de reprodução de vídeo, a maior já anunciada em um iPhone.

O iPhone 17 Pro parte de US$ 1.099 (256 GB), mesmo preço do modelo anterior. O Pro Max, além da bateria maior, traz pela primeira vez opção com 2 TB de armazenamento. A pré-venda começa no próximo dia 13 de setembro e os aparelhos chegam às lojas no dia 19.

Reação do mercado

Assim como em outros lançamentos, o anúncio não animou investidores. As ações da Apple, que já caíam levemente ao longo do dia, ampliaram as perdas após o evento e fecharam em baixa de 1,48%, a US$ 234,55. No ano, acumulam queda de 7%. Desde a mínima registrada em abril, no entanto, subiram 38%.