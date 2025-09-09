Marketing

Apple aposta em Dua Lipa para promover o iPhone 17 nas redes sociais

A cantora foi uma das primeiras a usar o novo modelo Pro e compartilhou bastidores de shows em ação com a Apple

Dua Lipa usa o iPhone 17 Pro laranja em collab com a Apple para mostrar momentos da Radical Optimism Tour (Divulgação)

Dua Lipa usa o iPhone 17 Pro laranja em collab com a Apple para mostrar momentos da Radical Optimism Tour (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19h05.

A Apple lançou nesta terça-feira, 9, o iPhone 17 durante seu evento anual, mas foi fora do palco que a campanha ganhou força. A cantora Dua Lipa apareceu em suas redes sociais com o novo modelo Pro na cor laranja em ação global que coloca o marketing de entretenimento no centro da estratégia de divulgação.

Em turnê mundial com a Radical Optimism Tour, a artista foi uma das primeiras a ter acesso ao novo modelo. Em publicação compartilhada em collab com a marca, ela compartilhou imagens de bastidores e trechos de show gravados com o novo modelo, incluindo momentos no palco e no camarim.

A iniciativa conecta o lançamento à cultura pop e amplia o alcance da comunicação para além do público tradicional de tecnologia. O movimento repete a lógica de parcerias com personalidades capazes de engajar diferentes gerações e gerar conversas nas redes.

Nas redes, os comentários variaram de elogios à cantora, chamada de “rainha do marketing do iPhone”, a críticas sobre a escolha de uma celebridade como rosto da campanha. Alguns seguidores pediram até um documentário da turnê no Apple TV ou um show completo gravado com o novo aparelho. Outros destacaram a estética do design ultrafino do iPhone 17 Air, de apenas 5,6 milímetros, que também gerou questionamentos sobre durabilidade.

Conforme mostrou a EXAME, a Apple apresentou os iPhone 17 Pro e Pro Max, versões de alto desempenho com foco em câmeras e autonomia. Os modelos trazem corpo em alumínio, sistema de resfriamento inédito e atualizações no processador. A mudança mais perceptível está nas lentes: todas as câmeras traseiras têm sensores de 48 MP, com zoom óptico que pode chegar a 8x no Pro Max.

O novo design substitui o titânio pelo alumínio, escolhido por ser mais leve e eficiente na dissipação de calor. Segundo a Apple, o ganho de desempenho chega a 40% em relação ao iPhone 16 Pro. O espaço extra também permitiu ampliar a bateria: o Pro Max passa a oferecer até 39 horas de reprodução de vídeo, a maior já anunciada em um iPhone.

O iPhone 17 Pro parte de US$ 1.099 (256 GB), mesmo preço do modelo anterior. O Pro Max, além da bateria maior, traz pela primeira vez opção com 2 TB de armazenamento. A pré-venda começa no próximo dia 13 de setembro e os aparelhos chegam às lojas no dia 19.

LEIA TAMBÉM: O desafio da Apple para agradar o investimento no lançamento do iPhone 17

Reação do mercado

Assim como em outros lançamentos, o anúncio não animou investidores. As ações da Apple, que já caíam levemente ao longo do dia, ampliaram as perdas após o evento e fecharam em baixa de 1,48%, a US$ 234,55. No ano, acumulam queda de 7%. Desde a mínima registrada em abril, no entanto, subiram 38%.

Acompanhe tudo sobre:Appleestrategias-de-marketingiPhone

Mais de Marketing

Autenticidade define influência para 70% dos brasileiros, mostra estudo do IAB

'Não é só tecnologia: água, biscoito e cueca também são produtos para gamers', diz Gaules

Kopenhagen e Puravida ampliam parceria com collab que une colágeno e chocolate

Instituições de ensino ou marcas em disputa de mercado? As universidades no divã

Mais na Exame

Onde Investir

Com Fed na mira de Trump, Verde reforça aposta em inflação nos EUA

Economia

Congresso promulga PEC que libera R$ 12 bi para governo em ano eleitoral

Mercado Imobiliário

O que é locação garantida e como funciona esse modelo de aluguel

Brasil

Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e mais 7 réus: o que aconteceu no 3º dia de julgamento