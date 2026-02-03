Christiane Torloni finalmente 'entra' no BBB 26 em campanha da Amstel

A Amstel levou ao ar, nesta terça-feira, 3, uma nova campanha que explora os rumores em torno de uma suposta participação de Christiane Torloni no Big Brother Brasil 26. Criado pela AlmapBBDO, o filme foi exibido nos intervalos do reality e transforma a especulação gerada nas redes sociais em narrativa publicitária para a marca.

Antes do anúncio oficial dos participantes do Camarote do BBB 26, o nome da atriz passou a circular com força nas redes, impulsionando comentários e memes. A repercussão se manteve ao longo de janeiro e colocou Torloni entre os nomes mais associados ao programa, mesmo sem participação confirmada. A partir desse contexto, a Amstel convidou a atriz para protagonizar a campanha “Pura Verdade”.

No filme, Torloni aparece sentada em um sofá e comenta, de forma direta, os assuntos mais citados nas redes, encenando situações que o público passou a atribuir a ela como se estivesse confinada.

Em um dos trechos, a atriz afirma: “Semaninha agitada essa minha, viu? Parecia que todo mundo estava vendo tudo o que eu tava fazendo… Mas chega de fanfic. Posso ser sincera? Sei que é disso que vocês gostam. A Amstel, uma puro malte de qualidade, assim, do meu nível, me chamou para contar a Pura Verdade. Pra me ver aqui, no horário nobre, só se fosse numa novela aclamadíssima. Ou nesse comercial, bebendo uma Amstel.”

Dados da plataforma Sprinklr indicam que, desde a primeira semana de janeiro, Christiane Torloni somou mais de 24 mil menções relacionadas ao BBB, superando inclusive participantes oficiais do programa, como Paulo Augusto, expulso do reality na última semana. A atriz também está em cartaz com a peça Dois de Nós, ao lado de Antônio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, no Teatro Tuca, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

“Fiquei muito feliz com o convite para ser garota-propaganda da Amstel, porque sou cliente da marca. Neste calor, nada melhor do que uma Amstel gelada”, diz Torloni.

Segundo Cecília Bottai, vice-presidente de marketing do Grupo Heineken no Brasil, a ação dialoga com conversas já em curso fora da casa. “Uma vez que patrocinamos o BBB, estamos atentos ao que acontece dentro e fora da casa e buscamos entrar em conversas que já estão rolando de forma autêntica. A Christiane Torloni é o grande assunto do momento, mesmo sem estar no programa, e por isso decidimos trazer um desfecho para essa história com bom humor”, afirma.

Para Felipe Cury, diretor-executivo de criação da AlmapBBDO, a campanha usa o contexto cultural do reality para posicionar a marca. “Ela resgata a essência da marca construída ao longo dos seus 155 anos e a coloca no centro da conversa e da cultura brasileira, aproveitando o timing do BBB para participar do tema com linguagem própria do ambiente digital”, diz.

A campanha “Pura Verdade” é veiculada na TV e integra a estratégia da Amstel como patrocinadora do BBB 26, com foco em engajamento cultural e repercussão nas redes sociais.