Entre 16 e 36h para testar faculdade antes de escolher: como funciona o NextGen Talk, da Saint Paul

Mais de 200 estudantes do ensino médio passaram uma noite de novembro ouvindo um DJ, uma influenciadora e dois executivos falarem sobre carreira.

O encontro se chama NextGen Talk, criado pela Escola de Negócios Saint Paul, e volta em nova edição no dia 24 de agosto, dessa vez dedicada a economia e mercado financeiro, no campus da instituição, na Consolação, em São Paulo.

A lógica do evento é simples: colocar estudante de ensino médio frente a frente com quem já vive o que ele só imagina. A aposta da escola é que a maioria das decisões de carreira é tomada com informação de segunda mão, ouvida de terceiros ou formada por filmes e séries, nunca por contato direto com a profissão.

Duas trilhas, um mesmo método

O NextGen se divide em duas frentes. A primeira, voltada a negócios, inteligência artificial e empreendedorismo, é pensada para quem quer tirar uma ideia do papel. A segunda, batizada de Economia & Mercado Financeiro, aprofunda conceitos como inflação, juros e emprego e inclui um módulo prático sobre o funcionamento do mercado financeiro.

As trilhas compartilham a mesma lógica pedagógica: "aprender fazendo". Um dos módulos, o Human Skills Lab, usa dinâmicas de integração para desenvolver comunicação e escuta ativa. Outro, o AI for Finance, coloca o estudante para usar ferramentas de inteligência artificial em decisões financeiras simuladas. Ao final da jornada, todos recebem certificado da Escola de Negócios Saint Paul.

O Talk como ponto alto do programa

O NextGen Talk é o momento em que o programa sai da simulação e vira contato direto. Na edição de novembro, o evento reuniu mais de 200 estudantes diante do DJ e produtor musical Mochakk, da influenciadora e empresária Camila Coutinho, do CEO do iFood Benefícios, Arthur Freitas, e de Pedro Valente, sócio do BTG Pactual e CEO da EXAME, além do fundador da Saint Paul, José Cláudio Securato.

Nenhum dos convidados seguiu uma trajetória linear até onde chegou, e essa foi, segundo a escola, a maior lição da noite. "Escolher o que você gosta é o caminho mais interessante", resumiu Mochakk aos estudantes na ocasião.

Por que a edição de agosto é sobre economia

A escolha do tema não é aleatória. Para Securato, economia e administração são hoje as duas portas de entrada mais procuradas para o mundo dos negócios, e a primeira abre uma janela direta para o mercado financeiro, área que tem atraído cada vez mais estudantes ainda no ensino médio.

O formato deve seguir o que já funcionou nas edições anteriores: relatos de trajetória e espaço aberto para perguntas da plateia. Na leitura da escola, o valor do encontro está menos nas respostas prontas dos convidados e mais nas dúvidas de quem está descobrindo esse mundo agora.

Antes de decidir qual curso seguir, o estudante ganha algumas horas para descobrir se aquele é, de fato, o mundo que imaginava.

Como se inscrever

A inscrição é feita direto no site do programa, em quatro passos. Primeiro, o interessado acessa a página oficial do NextGen Program da Saint Paul. Em seguida, escolhe a trilha, Negócios & IA ou Economia & Mercado Financeiro, e a data que melhor encaixa na rotina do estudante, entre o formato intensivo de fim de semana ou os bootcamps de férias.

https://lps.exame.com/lpl-eventos-graduacao-nextgentalk-08-economia?utm_source=conteudo&utm_medium=carreira&utm_campaign=envelopamento-site&utm_term=n/a&utm_content=n/a