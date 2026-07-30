Entre 16 e 36h para testar faculdade antes de escolher: como funciona o NextGen Talk, da Saint Paul

NextGen Talk, em São Paulo: O DJ e produtor musical Mochakk, a influenciadora e empresária Camila Coutinho, o CEO do iFood Benefícios, Arthur Freitas, o CEO da EXAME e sócio do BTG Pactual, Pedro Valente, e o fundador e CEO da Escola de Negócios Saint Paul, José Cláudio Securato (Juliana Pio)
Redação Exame
Publicado em 30 de julho de 2026 às 14h37.
Última atualização em 30 de julho de 2026 às 14h41.
Mais de 200 estudantes do ensino médio passaram uma noite de novembro ouvindo um DJ, uma influenciadora e dois executivos falarem sobre carreira.
O encontro se chama NextGen Talk, criado pela Escola de Negócios Saint Paul, e volta em nova edição no dia 24 de agosto, dessa vez dedicada a economia e mercado financeiro, no campus da instituição, na Consolação, em São Paulo.
A lógica do evento é simples: colocar estudante de ensino médio frente a frente com quem já vive o que ele só imagina. A aposta da escola é que a maioria das decisões de carreira é tomada com informação de segunda mão, ouvida de terceiros ou formada por filmes e séries, nunca por contato direto com a profissão.
O NextGen se divide em duas frentes. A primeira, voltada a negócios, inteligência artificial e empreendedorismo, é pensada para quem quer tirar uma ideia do papel. A segunda, batizada de Economia & Mercado Financeiro, aprofunda conceitos como inflação, juros e emprego e inclui um módulo prático sobre o funcionamento do mercado financeiro.
As trilhas compartilham a mesma lógica pedagógica: "aprender fazendo". Um dos módulos, o Human Skills Lab, usa dinâmicas de integração para desenvolver comunicação e escuta ativa. Outro, o AI for Finance, coloca o estudante para usar ferramentas de inteligência artificial em decisões financeiras simuladas. Ao final da jornada, todos recebem certificado da Escola de Negócios Saint Paul.
O NextGen Talk é o momento em que o programa sai da simulação e vira contato direto. Na edição de novembro, o evento reuniu mais de 200 estudantes diante do DJ e produtor musical Mochakk, da influenciadora e empresária Camila Coutinho, do CEO do iFood Benefícios, Arthur Freitas, e de Pedro Valente, sócio do BTG Pactual e CEO da EXAME, além do fundador da Saint Paul, José Cláudio Securato.
Nenhum dos convidados seguiu uma trajetória linear até onde chegou, e essa foi, segundo a escola, a maior lição da noite. "Escolher o que você gosta é o caminho mais interessante", resumiu Mochakk aos estudantes na ocasião.
A escolha do tema não é aleatória. Para Securato, economia e administração são hoje as duas portas de entrada mais procuradas para o mundo dos negócios, e a primeira abre uma janela direta para o mercado financeiro, área que tem atraído cada vez mais estudantes ainda no ensino médio.
O formato deve seguir o que já funcionou nas edições anteriores: relatos de trajetória e espaço aberto para perguntas da plateia. Na leitura da escola, o valor do encontro está menos nas respostas prontas dos convidados e mais nas dúvidas de quem está descobrindo esse mundo agora.
Antes de decidir qual curso seguir, o estudante ganha algumas horas para descobrir se aquele é, de fato, o mundo que imaginava.
A inscrição é feita direto no site do programa, em quatro passos. Primeiro, o interessado acessa a página oficial do NextGen Program da Saint Paul. Em seguida, escolhe a trilha, Negócios & IA ou Economia & Mercado Financeiro, e a data que melhor encaixa na rotina do estudante, entre o formato intensivo de fim de semana ou os bootcamps de férias.
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