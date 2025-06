Amstel Vibes e Coco Leve criam drink exclusivo com 'gelo que não derrete' para a Parada LGBT+ de SP

Os dez principais mercados de bebidas prontas para consumo, conhecidas como ready to drink (RTD), registraram mais de 1.800 lançamentos em 2024. Esse número inclui o Brasil, em um mercado que cresceu 2% globalmente, impulsionado principalmente pelas novidades, segundo dados da consultoria IWSR, uma das principais referências na análise do setor de bebidas.

Dentro desse universo, o segmento de coquetéis e long drinks consolidou sua liderança, passando de 38% dos lançamentos em 2021 para 42% no ano passado. “Essas bebidas ajudam a reter consumidores na categoria, com marcas populares oferecendo cada vez mais variantes com teor alcoólico mais alto de suas versões principais”, explica Susie Goldspink, gerente sênior de insights – RTDs e bebidas sem/baixo teor alcoólico da IWSR.

De olho nesse mercado em expansão, a Amstel Vibes, bebida ready to drink do Grupo Heineken, uniu-se à Coco Leve, empresa especializada em gelo para drinks, para criar uma combinação exclusiva para a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. O drink é preparado com o Vibes sabor melancia, já presente no portfólio da marca, e gelo com glitter da Coco Leve, desenvolvido especialmente para a ocasião.

Assim como os demais produtos da marca, o gelo tem duração três vezes maior que o tradicional e “nunca derrete”. A sugestão é misturar os dois sabores, mas a brincadeira é livre para colocar o gelo com glitter na versão com limão do Vibes.

A novidade estará disponível nos pontos de venda ao longo de junho, em locais estratégicos da capital paulista que serão divulgados nos perfis oficiais das marcas no Instagram. A parceria também marcará presença na Feira da Diversidade, no dia 19 de junho, e durante a Parada do Orgulho LGBT+, no domingo, 22 de junho. O preço sugerido para o combo é de R$ 15.

Gelo com glitter que 'não derrete'

Produzido pela Coco Leve, o gelo com glitter tem uma fórmula que garante maior durabilidade e um visual único e instagramável. “Estamos muito animados em reforçar nossa parceria com a Amstel Vibes, especialmente após o sucesso em eventos anteriores. Criar um produto exclusivo para o mês do orgulho é uma honra e um marco para a Coco Leve”, diz Felipe Pádua, coordenador de marketing e comunicação da marca.

Além do lançamento, a Amstel Vibes estará presente nas ruas durante todo o mês de junho, com distribuição por ambulantes na Parada, em bares parceiros e diversos pontos de venda. A marca também participará do Trio da Amstel, que desfila com atrações e surpresas para o público.