A nova garrafa 'para vestir' da Stanley, usada por Jade Picon e Malu Borges, que custa R$ 900

A moda da garrafa térmica de água segue em alta. Após o sucesso do Quencher, a Stanley, conhecida por seus produtos térmicos, acaba de lançar no Brasil a Cross Bottle, que transforma a tradicional garrafa reutilizável em um item de moda — e, ao que tudo indica, promete ser o novo acessório fashion do verão.

A novidade custa R$ 900 e promete unir funcionalidade e estilo. Além de preservar as características marcantes de suas antecessoras, como o aço inoxidável e o controle de temperatura, a Cross Bottle agora conta com uma alça que permite usá-la como uma espécie de 'bolsa' junto ao corpo.

1 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

2 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

3 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

4 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

5 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

6 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

7 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

8 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

9 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

10 /11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

11/11 (Cross Bottle: nova garrafa térmica da Stanley)

Com a tagline 'wear your water' (vestir sua água, na tradução), o lançamento faz parte de uma estratégia mais ampla da marca para se consolidar no mercado de moda e lifestyle, ampliando sua atuação além do público tradicional de produtos para alimentos e bebidas.

Como parte da campanha de divulgação, a Stanley realizou uma série de ativações durante o São Paulo Fashion Week (SPFW), maior evento de moda da América Latina, realizado entre 16 e 20 de outubro, na capital paulista.

A Cross Bottle foi incorporada aos desfiles das grifes Herchcovitch; Alexandre, Normando e SAU, aparecendo como acessório nas passarelas no dia 14, como parte de looks assinados pelo estilista.

A presença no SPFW também incluiu um brand booth (estande) no Pavilhão das Culturas Brasileiras, onde a empresa expôs seus produtos mais sofisticados, além de promover uma loja temporária e um espaço para fotos.

Outra parte importante da estratégia de marketing envolveu a parceria com influenciadoras de destaque, como Camila Coutinho, Malu Borges, Jade Picon e Caio Braz, que estiveram presentes no evento vestindo a Cross Bottle. No lounge VIP do SPFW, a marca também serviu drinks em seus copos térmicos, em uma ativação realizada em parceria com a Diageo.

A Stanley tem apostado em ações 360º para reforçar sua marca no Brasil, investindo tanto em eventos voltados para o público de lifestyle quanto em iniciativas no segmento de bebidas, como suas recentes colaborações com marcas de destilados e bares. Além do lançamento da Cross Bottle, a marca apresentou no SPFW a Cocktail Glass, uma taça térmica da linha bar em pré-lançamento, e produtos como o Tumbler Happy Hour e os copos Prismáticos Alto e Baixo.

Originalmente reconhecida por seu portfólio de garrafas térmicas voltadas para atividades ao ar livre e ambientes corporativos, a americana Stanley agora busca expandir sua relevância no dia a dia dos consumidores, conectando-se a tendências de moda e comportamento.

Cross Bottle é vendida em três cores no site da Stanley por R$ 900 (Divulgação)

O lançamento da Cross Bottle reflete essa nova abordagem, trazendo a marca para o centro de eventos e discussões voltadas ao lifestyle, conectando-se com novos públicos e explorando diferentes plataformas de visibilidade.

“Temos muito para carregar – telefone, chaves, carteira, laptop, bolsa de ginástica, sacolas de compras. A Cross Bottle é a personificação de como Stanley facilita a vida das pessoas por meio de um design inteligente”, disse o diretor da marca Stanley, Graham Nearn, à Variety.